Керчь будет праздновать День ВМФ два дня

Так, в субботу праздник начнется в 18.00 с концерта участников акции «Дорогами Славы — наша история». Затем, в 19.30, предусмотрен концерт Краснодарской государственной филармонии. В 21.00 жители и гости Керчи смогут стать зрителями концертной программы евпаторийской кавер-группы «Наобум». Завершится празднование фейерверком, который запланирован на 22.00.

Все эти мероприятия будут проходить на городской набережной.

В воскресенье празднование Дня ВМФ переместится к водной станции. Здесь в 10.00 состоится торжественная встреча ветеранов города-героя, в рамках которой предусмотрены поздравления от руководства Керчи, праздничный концерт и спуск венка на воду в Керченском проливе.