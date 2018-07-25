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Керчь будет праздновать День ВМФ два дня
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Керчь будет праздновать День ВМФ два дня 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. 28 и 29 июля в Керчи состоятся мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Так, в субботу праздник начнется в 18.00 с концерта участников акции «Дорогами Славы — наша история». Затем, в 19.30, предусмотрен концерт Краснодарской государственной филармонии. В 21.00 жители и гости Керчи смогут стать зрителями концертной программы евпаторийской кавер-группы «Наобум». Завершится празднование фейерверком, который запланирован на 22.00.
Все эти мероприятия будут проходить на городской набережной.
В воскресенье празднование Дня ВМФ переместится к водной станции. Здесь в 10.00 состоится торжественная встреча ветеранов города-героя, в рамках которой предусмотрены поздравления от руководства Керчи, праздничный концерт и спуск венка на воду в Керченском проливе.
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