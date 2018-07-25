За увольнение работников предпенсионного возраста начнут наказывать уголовно

Минтруд разработал план по смягчению последствий повышения пенсионного возраста, который включает предложение о введении дополнительной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, пишут «Ведомости»

Ведомство предлагает проработать вопрос об усилении ответственности за подобные увольнения, вплоть до введения уголовной, пишет газета.

Представитель министерства сообщил изданию, что уже в этом месяце документ будет представлен Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Помимо прочего, проект предполагает введение обязанности для работодателей информировать службы занятости о фактах увольнения сотрудника предпенсионного возраста по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Также предлагается запустить горячую линию по вопросам нарушения прав работников, приближающихся к достижению пенсионного возраста.