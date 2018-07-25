Глава Ставропольского района Самарской области покинул свой пост

Валерий Анисимов ушёл в отставку 25 июля

В среду, 25 июля, руководитель Ставропольского района Самарской области Валерий Анисимов ушёл в отставку. Причиной, предположительно, стало отставание района по многим показателям и сильное недовольство жителей действиями местной власти.

О проблемах Ставропольского района стало известно во время визита туда врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова . Выяснилось, что и в ЖКХ, и в сельском хозяйстве, и в финансах района — полная неразбериха.

Почти 200 миллионов рублей в районе составляет долг перед ресурсоснабжающими организациями. Под угрозой срыва отопительный сезон.

Ставропольский район лишь на 68% выполнил план по производству картофеля и овощей. По производству мяса — антилидер Самарской области: за первую половину 2018 года производство упало на 22%.

Жители района выразили недовольство действиями власти

По бюджетной обеспеченности доходами Ставропольский район занимает 25 место среди 27 муниципальных образований области. По программе развития сельских территорий жильём здесь обеспечены только 15 семей. (В районах-лидерах — более 140).

Но самое большое недовольство жителей вызывает нехватка мест в средней школе.

— Новые образовательные учреждения не строились десятки лет. Классы переполнены. Строительство школы на 275 учеников в Ташелке заморожено с 2007 года! — пожаловались жители.

Кто будет новым главой муниципального образования, пока решается.