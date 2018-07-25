Как русский биолог Илья Иванов хотел скрестить шимпанзе и человека

Профессору Преображенскому из булгаковского «Собачьего сердца», как известно, удалось превратить собаку в человека, пусть результат вышел и не совсем удачным. Но мало кто знает, что у этого вымышленного ученого был реальный прототип. Речь идет о русском и советском биологе Илье Иванове

Специалист по искусственному осеменению

Илья Иванович Иванов обладал достаточной научной квалификацией. Окончив в 1896 году Харьковский университет, он трудился в Институте экспериментальной

медицины, преподавал на Высших сельскохозяйственных курсах, затем прошел теоретический и практический курсы бактериологии в парижском Институте Пастера.

В 1907 году Иванов получил профессорское звание, проводил исследования в заповеднике Аскания-Нова, специализируясь на изучении биологии размножения сельскохозяйственных животных и разработке зоотехнического метода искусственного осеменения.

Еще одним направлением научной деятельности Иванова была межвидовая гибридизация животных. В 1910 году профессор организовал в заповеднике Аскания-Нова зоотехническую станцию. В ходе экспериментов путем искусственного осеменения исследователям удалось получить ряд гибридов диких и домашних животных. В частности, это были гибрид зебры и осла, зубра и домашней коровы, антилопы и коровы, мыши и крысы, а также мыши и морской свинки.

Скрестить человека с обезьяной

Уже давно Иванов мечтал о скрещивании человека с обезьяной. Возможность получения такого гибрида он описал еще в 1910 году на Всемирном конгрессе зоологов в Граце . В 1924 году, работая в институте Пастера в Париже, ученый получил разрешение на использование для своих опытов экспериментальной станции приматов в Киндии (Французская Гвинея ). Также ему удалось получить финансовую поддержку от советского правительства: исследованиями Иванова заинтересовался управляющий делами СНК СССР Н. П. Горбунов.

Однако выяснилось, что все шимпанзе, обитавшие на станции в Киндии, не достигли половой зрелости и таким образом не годились для опытов. В конце концов колониальный губернатор Гвинеи дал Иванову разрешение работать в ботанических садах Конакри . Туда ученый прибыл в ноябре 1926 года вместе с сыном, также Ильей, который должен был ассистировать в его экспериментах.

28 февраля 1927 года две самки шимпанзе были оплодотворены человеческой спермой, полученной от мужчин-добровольцев. 25 июня таким же образом оплодотворили еще одну обезьяну. В июле отец и сын Ивановы покинули Африку, увозя с собой тринадцать особей шимпанзе. К тому времени стало уже ясно, что первые две обезьяны так и не забеременели. Третья же скончалась во Франции , но и она к тому времени не была беременна. Остальных переправили на станцию в Сухуми. [С-BLOCK]

Параллельно Иванов пытался провести эксперимент по осеменению человеческих женщин спермой самцов шимпанзе. Но французское колониальное правительство в Гвинее не одобрило этих исследований.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова К. О. Россиянов в статье «Опасные связи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами», опубликованной в 2006 году в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», пишет: «Из-за многочисленных препятствий, — в первую очередь, из-за сложности работы в неприспособленной для лабораторных исследований обстановке экваториальной Африки — Иванов оказался не в состоянии осуществить задуманные опыты в полном объеме, так и не получив убедительных доказательств ни „за“, ни „против“ возможности рождения гибридов человека и человекообразных обезьян».

Как свидетельствует «Большая Советская энциклопедия», ученый писал: «Необходимо не только увеличить число опытов искусственного осеменения самок шимпанзе спермой человека, но и поставить опыты реципрокного скрещивания. Последние организовать в Африке гораздо труднее и сложнее, чем в Европе или у нас». [С-BLOCK]

В Советском Союзе, куда Иванов вернулся осенью 1927 года, к его экстремальным научным идеям отнеслись более благосклонно. В 1929 году тот же Горбунов помог ему заручиться поддержкой общества биологов-материалистов, действовавшего под эгидой коммунистической академии. Была создана комиссия, которая пришла к выводу, что для успешного осуществления экспериментов потребуется по крайней мере пять женщин-добровольцев. Но опыты пришлось отложить до лета 1930 года, когда на станцию в Сухуми должны были завезти новую партию особей шимпанзе.

Однако до оплодотворения женщин обезьяньей спермой дело так и не дошло. Весной 1930 года на Иванова в результате политической чистки начались гонения со стороны научного сообщества, а в декабре того же года его арестовали и сослали в Алма-Ату, где он преподавал в Казахском ветеринарно-зоотехническом институте вплоть до своей кончины от инсульта в марте 1932 года.

Все виды равны?

Архив И. И. Иванова был сохранен его коллегой, профессором П. Н. Скаткиным, и впоследствии передан в Центральный государственный архив Московской области

К. О. Россиянов комментирует исследования Иванова так: «Были ли опыты „унижением“ и „поруганием“ человека перед лицом бездушной, манипулятивной науки? Либо, напротив, его „освобождением“, довершая уничтожение социальных перегородок — классовых, сословных, национальных — разрушением стесняющих личность „оков“ собственного вида? И означало бы рождение гибрида также и „освобождение“ ближайших к нам видов человекообразных обезьян? Вопрос о культурном символизме является одновременно вопросом нравственной оценки, что представляется особенно важным сейчас, когда стремительное развитие биотехнологии поставило создание „гибридов“ и „химер“ человека и животных в „повестку дня“».