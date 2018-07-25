Уральский косметический бизнес попросил отечественное сырье

По данным глобальной компании-измерителя, примерно треть российского населения — женщины в возрасте от 20 до 60 лет, которые тратят на косметику около 12 тысяч рублей в год. Всего же на косметику и средства гигиены у россиянок может уходить до трети зарплаты. Судя по диаграмме рыночной «нарезки», львиная доля этих денег идет зарубежным производителям. Рынок чрезвычайно брендозависим, вздыхают его участники: десять транснациональных компаний занимают около 80 процентов, остальное поделили пять крупных отечественных фирм. На промышленном Среднем Урале не «прописана» ни одна из них (расположенный в Екатеринбурге известный концерн давно уже купила европейская компания).

В поисках уральского шампуня

Разыскать уральского производителя косметики не так-то просто. Всего в Свердловской области 42 компании, среди направлений деятельности которых значится «производство косметической продукции». На деле производством не занимается ни одна: торгуют оптом и в розницу не только косметикой, но даже рыбой, перерабатывают макулатуру, производят изоляционные материалы…

Впрочем, в соцсетях удалось найти шесть групп — по сути, брендовых мини-магазинов. Все это микропроизводства «в жанре» натуральной косметики — то есть скорее ремесло, чем бизнес. Истории начинались… на кухне — с варки мыла в кастрюльке на плите. Именно с этого стартовала, например, Елена Чернега, затем она попробовала делать косметику, и многие рецепты появились как ответ на запросы клиентов. Особенно Елена гордится шампунями на основе мыльного корня и отваров трав. Объем производства — более 150 флаконов шампуней в месяц, в зависимости от числа заказов. Об окупаемости говорить еще рано.

— Поток клиентов идет по разным каналам — через знакомых, группу в соцсети. Пока своего сайта у нас нет, но магазины размещают нашу продукцию в своих прайсах, — рассказывает предпринимательница. — Проблема в том, что в Екатеринбурге не выпускают тару для косметики, что удивительно для миллионника. В основном заказываем в Москве Петербурге , причем за приемлемые деньги найти что-то подходящее довольно трудно — не устраивает объем поставки или дизайн. Другая проблема — отношения с оптовиками, которые хотят больших скидок, и чем крупнее магазин, тем сложнее. Возможный выход — уход в дистрибуцию или большие вложения в интернет-рекламу и соцсети.

По словам Чернеги, доля отечественных компонентов в ее продукции — 50-70 процентов, а пять процентов — исключительно местное сырье, травы. Сейчас Елена переехала в Московскую область и планирует расширять производство, но так, чтобы бренд остался доступной экокосметикой по авторским рецептам.

Юлия Пискунова , создательница косметики для волос, сырье выращивает сама — в Сысерти под Екатеринбургом. Казалось бы, что особенного в крапиве? Но, как объясняет Юлия, можно использовать только растения определенной стадии роста, сушить их необходимо в несколько этапов по определенной технологии, чтобы на выходе получить качественное сырье, подходящее для экокосметики.

Алушта. Бизнес Ольги Щербаковой — интернет-магазин натуральной косметики, где продается в числе прочего шампунь Юлии на сысертской крапиве. Ольга называет себя посредником между покупателями и творцами. Портрет второго таков: на производственной площади в 30 квадратов он, точнее она, готовит шампуни, бальзамы, маски, кремы. Сырье закупает чаще в Корее , из российских регионов — Краснодар

Спрос российских производителей парфюмерно-косметических товаров на «малую химию» в основном удовлетворяется за счет импорта, по многим позициям — до ста процентов

— Мне обидно, что среди наших производителей есть настоящие творцы, но их сложно раскрутить, — сетует Ольга.

По опыту ее продаж, в Екатеринбурге покупатель «тяжелый», в отличие от Челябинска Тюмени , а наиболее квалифицированные потребители уральской экокосметики живут в Казани Новосибирске и Москве.

Без химии нет косметики

Редкие примеры выхода на серьезные объемы производства в России есть — но не на Урале, а западнее. К примеру, Екатерина Матанцева, гендиректор компании из Кирова, тоже начала бизнес с хобби, с традиционного мыла на кухне. Восемь лет назад арендовала 30 квадратных метров под производство натуральной косметики. Сейчас годовая выручка компании превышает 50 миллионов рублей. Формулы разрабатываются за границей, там же покупается упаковка и часть сырья. По ее словам, на прямых продажах и собственном интернет-магазине масштабный бизнес не построить, и с 2011 года вятская косметика сбывается через дистрибьюторов, именно они приносят компании большую часть выручки.

— Кроме обычных для раскрутки бизнеса проблем сбыта, производству косметики в силу специфики (хронической брендозависимости) мешает отсутствие привлекательной упаковки. В себестоимости продукции мировых брендов ее доля может доходить до 80 процентов, это важнейший инструмент повышения конкурентоспособности, — отмечает экономист Мария Серкова . — Но главное препятствие более серьезное, сырье, ограниченность российской промышленной базы — малотоннажной химической промышленности и сельского хозяйства, поставляющего эфирные масла и натуральные компоненты.

Нет этой составляющей — нет косметики. Например, те же консерванты необходимы, чтобы продукция не скисала через два дня. По данным Российского союза химиков, сейчас на «малую химию» приходится не более 10-15 процентов от общего объема производства химической продукции в России. По словам президента союза Виктора Иванова, спрос российских производителей парфюмерно-косметических товаров в основном удовлетворяется за счет импорта и по многим позициям импортозависимость доходит до ста процентов.

Как подчеркивает председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова , за последние 20 лет в отрасли появились новые высокотехнологичные продукты, которые в России не выпускают, и для производства отечественного сырья необходимо практически с нуля запустить новую наукоемкую отрасль. Собственно, об этом и заботится сегодня Минпромторг РФ

Что касается научного потенциала, то специалистов по новому для страны направлению готовят только в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Екатеринбурге. Уральский университет выпустил первых магистров по специальности «химтехнология косметических средств», практику они проходили в Алуште.

По данным Крымстата, сейчас в республике ежегодно производится более двух миллионов единиц косметических средств. На рынке работают шесть крупных игроков и десяток более мелких. Большинство представителей индустрии позиционирует свой товар как натуральную косметику из местного сырья.

Крымские производители косметики говорят о расцвете отрасли, связанном с ростом поставок в российские регионы. Директор по развитию одного из предприятий Виктория Сотникова отмечает значительное увеличение числа клиентов с материковой части России и запросов на франшизу: российские производители хотят делать косметику по крымским рецептам.

Заметим, в Советском Союзе Крым был крупнейшим производителем эфирных масел, здесь выпускали 80 процентов розового масла, 70 — лавандового, 60 — шалфейного, эфиромасличные культуры выращивали 28 хозяйств. По данным РПКА, к 2016 году площади только под чайной розой сократились с 2100 до 100 гектаров, ассортимент продукции уменьшился с 17 до шести видов, а ее объем сократился в 3,5 раза.

Сейчас НИИ сельского хозяйства Крыма разработал региональную программу возрождения эфиромасличной отрасли. Для этого, по словам директора института Владимира Паштецкого, нужен качественный семенной и посадочный материал и новые плантации. Проект программы минпромторга подразумевает господдержку и этого направления. А вот получат ли какие-то субсидии или преференции уральские микрокомпании, пока непонятно.