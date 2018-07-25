Личный прием граждан провели Глеб Никитин и Денис Москвин в Нижнем Новгороде 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Денис Москвин провели личный прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии по случаю 10-летия со дня ее открытия.
Как сообщает пресс-служба НРО «Единая Россия», все вопросы, озвученные на приеме, взяты на личный контроль и должны быть решены положительно уже в ближайшее время.
В частности, после обращения жителей ЖК «Окский Берег» из поселка Новинки Богородского района к Глебу Никитину будут выделены субсидии на приобретение школьного автобуса.
«Также необходимо предусмотреть увеличение количества рейсов автобуса №211», — отметил глава региона.
После обращения к Денису Москвину жительницы Ленинского района, попросившей оказать содействие в открытии детской площадки во дворе по улице Молитовской, было принято решение установить эту площадку в течение месяца в рамках программы «Формирования комфортной городской среды».