Ещё
Личный прием граждан провели Глеб Никитин и Денис Москвин в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Личный прием граждан провели Глеб Никитин и Денис Москвин в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Денис Москвин провели личный прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии по случаю 10-летия со дня ее открытия.
Как сообщает пресс-служба НРО «Единая Россия», все вопросы, озвученные на приеме, взяты на личный контроль и должны быть решены положительно уже в ближайшее время.
В частности, после обращения жителей ЖК «Окский Берег» из поселка Новинки Богородского района к Глебу Никитину будут выделены субсидии на приобретение школьного автобуса.
«Также необходимо предусмотреть увеличение количества рейсов автобуса №211», — отметил глава региона.
После обращения к Денису Москвину жительницы Ленинского района, попросившей оказать содействие в открытии детской площадки во дворе по улице Молитовской, было принято решение установить эту площадку в течение месяца в рамках программы «Формирования комфортной городской среды».
Newsroom24: последние новости
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК Успенскую церковь в Нижнем Новгороде отреставрируют за 6,6 млн рублей Беспилотники обеспечат безопасность во время праздника в Дивеево
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип184
Маликов поразил сенсационным признанием о геях231
Заявление Лолиты грозит международным скандалом401
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой88
Крымский мост начал отделяться от Крыма814
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение