Личный прием граждан провели Глеб Никитин и Денис Москвин в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба НРО «Единая Россия», все вопросы, озвученные на приеме, взяты на личный контроль и должны быть решены положительно уже в ближайшее время.

В частности, после обращения жителей ЖК «Окский Берег» из поселка Новинки Богородского района к Глебу Никитину будут выделены субсидии на приобретение школьного автобуса.

«Также необходимо предусмотреть увеличение количества рейсов автобуса №211», — отметил глава региона.

После обращения к Денису Москвину жительницы Ленинского района, попросившей оказать содействие в открытии детской площадки во дворе по улице Молитовской, было принято решение установить эту площадку в течение месяца в рамках программы «Формирования комфортной городской среды».