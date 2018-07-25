Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов в ГУМе 

С 25 июля и до конца лета один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратится в настоящую оранжерею — здесь уже в пятый проходит традиционный ежегодный фестиваль цветов. В день открытия фестиваля в роли садовников выступили известные актеры, музыканты — Александр Олешко, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Алика Смехова, Диана Гурцкая, Катерина Вуличенко, Дарья Поверенова, Полина Аскери, Анна Пескова, Арцвик, Константин Андрикопулос.
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Алика Смехова
Александр Олешко
Диана Гурцкая, Александр Олешко
Диана Гурцкая
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Константин Андрикопулос, Филипп Янковский
Полина Аскери
Полина Аскери
По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступает ботаническому саду: специально для этого события было выращено 370 000 цветов 17 видов, которые украсили здание изнутри и снаружи. Герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый. В рамках фестиваля историческое здание внутри и снаружи украсили составленные из живых цветов яркие ромбы и замысловатые узоры.
Все желающие смогут совершить прогулку по цветущему ГУМовскому саду, где вас точно не застигнет дождь, до конца лета. Живые растения будут здесь еще целый месяц.