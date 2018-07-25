Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов в ГУМе

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Алика Смехова

Александр Олешко

Диана Гурцкая, Александр Олешко

Диана Гурцкая

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Константин Андрикопулос, Филипп Янковский

Полина Аскери

Полина Аскери

По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступает ботаническому саду: специально для этого события было выращено 370 000 цветов 17 видов, которые украсили здание изнутри и снаружи. Герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый. В рамках фестиваля историческое здание внутри и снаружи украсили составленные из живых цветов яркие ромбы и замысловатые узоры.

Все желающие смогут совершить прогулку по цветущему ГУМовскому саду, где вас точно не застигнет дождь, до конца лета. Живые растения будут здесь еще целый месяц.