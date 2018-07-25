Ещё
Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов в ГУМе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов в ГУМе 

Журнал ОК! 31 минуту назад
С 25 июля и до конца лета один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратится в настоящую оранжерею — здесь уже в пятый проходит традиционный ежегодный фестиваль цветов. В день открытия фестиваля в роли садовников выступили известные актеры, музыканты — Александр Олешко, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Алика Смехова, Диана Гурцкая, Катерина Вуличенко, Дарья Поверенова, Полина Аскери, Анна Пескова, Арцвик, Константин Андрикопулос.
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Алика Смехова
Дарья Повереннова
Екатерина Вуличенко
Александр Олешко
Диана Гурцкая, Александр Олешко
Диана Гурцкая
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Константин Андрикопулос, Филипп Янковский
Полина Аскери
Полина Аскери
По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступает ботаническому саду: специально для этого события было выращено 370 000 цветов 17 видов, которые украсили здание изнутри и снаружи. Герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый. В рамках фестиваля историческое здание внутри и снаружи украсили составленные из живых цветов яркие ромбы и замысловатые узоры.
Все желающие смогут совершить прогулку по цветущему ГУМовскому саду, где вас точно не застигнет дождь, до конца лета. Живые растения будут здесь еще целый месяц.
Журнал ОК!: последние новости
Брэд Питт, Лео Ди Каприо и не только – фото со съемок фильма «Однажды в Голливуде» Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу! Вы никогда не догадаетесь, почему Дженнифер Энистон встречается с основателем Google Сергеем Брином?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом353
Маликов поразил сенсационным признанием о геях66
Крымский мост начал отделяться от Крыма740
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение