Ещё
На Ставрополье вырастут компенсации льготников за «коммуналку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье вырастут компенсации льготников за «коммуналку» 

АиФ Ставрополье 31 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Льготники на Ставрополье автоматически начнут получать больше денег на компенсацию подорожавших с 1 июля жилищно-коммунальных услуг, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора края.
Плановое повышение тарифов коснулось газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электричества и минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Уже в августе льготники получат компенсацию, рассчитанную по новым тарифам. Обращаться за перерасчётом в соцзащиту не нужно.
«Вся процедура проводится без участия льготников. Более подробную консультацию по вопросу перерасчета компенсации на ЖКУ можно получить в органе соцзащиты по месту жительства», — говорится в сообщении.
Напомним, существеннее всего на Ставрополье выросли тарифы на электричество. Киловатт в городе стоит 4,48 рублей, а для жильцов, имеющих электроплиты, и селян — 3,14 рублей.
АиФ Ставрополье: последние новости
Предпринимателя из Нальчика наказали за кальян Навязчивую рекламу уберут с главных улиц Нальчика В Ставрополе молодой семье незаконно отказали в предоставлении квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом353
Маликов поразил сенсационным признанием о геях66
Крымский мост начал отделяться от Крыма740
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение