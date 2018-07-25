На Ставрополье вырастут компенсации льготников за «коммуналку»

Льготники на Ставрополье автоматически начнут получать больше денег на компенсацию подорожавших с 1 июля жилищно-коммунальных услуг, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора края.

Плановое повышение тарифов коснулось газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электричества и минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Уже в августе льготники получат компенсацию, рассчитанную по новым тарифам. Обращаться за перерасчётом в соцзащиту не нужно.

«Вся процедура проводится без участия льготников. Более подробную консультацию по вопросу перерасчета компенсации на ЖКУ можно получить в органе соцзащиты по месту жительства», — говорится в сообщении.

Напомним, существеннее всего на Ставрополье выросли тарифы на электричество. Киловатт в городе стоит 4,48 рублей, а для жильцов, имеющих электроплиты, и селян — 3,14 рублей.