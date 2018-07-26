Главной темой Международного бизнес-семинара стали инновации в области развития особо охраняемых природных территорий

Разговор 19 июля шел о развитии экологического туризма и его последствиях, о применении новейших технологий на заповедных и охраняемых территориях. Участники семинара рассказали о действующих моделях поселений и городов, где успешно используются экологические новшества: возобновляемые источники энергии, рециклинг воды и отходов. Также были обсуждены перспективы транспорта нового поколения, минимально воздействующего на окружающую среду.

«Для решения насущных задач нужно использовать щадящие ресурсосберегающие технологии и учитывать законодательные ограничения. Представленные примеры могут быть перспективными в решении стоящих экологических, экономических и социальных вопросов развития ООПТ и прилегающих территорий», — отметил заместитель директора Росзаповедцентра Лев Авербух.

Гость семинара основатель компании ReGen Villages Джеймс Эрлич в своем выступлении подчеркнул, что к 2050 году численность жителей земли достигнет 10 миллиардов человек. И в тот момент на первый план выйдет необходимость обеспечения населения чистой водой и здоровой пищей, регенеративным жильем. Эрлич уверен, что об этом необходимо позаботиться уже сейчас. Его проект «живого» поселения, автономного экогородка Альмер в Нидерландах совершенно независим от центральных энергосетей, в нем реализуется полностью законченный цикл ресурсопроизводства и переработки отходов. Этот опыт планируется применить в России уже в этом году. Пилотным городом станет Таруса — городское поселение расположено в Калужской области , в 36 км от города Серпухов

В свою очередь заместитель директора по развитию структуры ФГБУ «Национальный парк Лосиный остров» Сергей Маленко отметил ценность и перспективность идей зарубежных коллег. Он рассказал о стратегии развития Национального парка, с учетом инновационных технологий. От имени руководства парка он пригласил участников семинара посетить территорию Лосиного Острова, чтобы познакомиться поближе с природой и объектами национального парка.