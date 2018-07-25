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Мальков стерляди впервые выпустили в реку в Вологодской области
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Мальков стерляди впервые выпустили в реку в Вологодской области 

360tv.ru 33 минуты назад
Ранее существовавшая там популяция стерляди исчезла на рубеже XIX‐XX веков, из‐за антропогенного воздействия. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.
Участие в экологической акции приняли местные жители, заместитель губернатора Михаил Глазков и представители Росрыболовства. С помощью акции был возмещен ущерб водным биоресурсам, которые нанесли местные строительные организации.
«За последние четыре года на водных объектах региона было выпущено более 15 млн мальков, личинок различных пород рыб — это нельма, щука, сазан, сиг, стерлядь», — рассказал Глазков.
Отмечается, что мальков стерляди в реку Шексну выпустили впервые. Их доставили с рыбоводного предприятия, где занимаются выращиванием и разведением осетровых видов рыб.
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