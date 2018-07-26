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В Волгограде благоустроят сквер Пушкина и левый склон поймы реки Царицы
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В Волгограде благоустроят сквер Пушкина и левый склон поймы реки Царицы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В ближайшее время здесь начнутся подготовительные работы по планировке территории.
По данным пресс-службы городской администрации, подрядчик построит две железобетонные лестницы на склоне поймы — от сквера Пушкина и на пересечении улицы Краснознаменская и набережной 62-ой Армии. От этих спусков к парку у музея «Россия. Моя история» будет обустроено несколько пешеходных дорожек, вдоль которых строители установят фонари. Помимо этого строители оборудуют велодорожки, установят малые архитектурные формы, лавочки. На площади в 26000 квадратных метров специалисты высадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, разобьют цветники из многолетников, уложат газон. Подрядная организация также обновит сквер Пушкина. Здесь высадят клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ивы и другие деревья. Поливаться зеленые насаждения будут с помощью системы автоматического орошения. Добавим, благоустройство левого склона реки Царицы и сквера Пушкина выполнит компания «Водмонтаж», с которой подписан муниципальный контракт.
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