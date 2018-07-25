В центре Волгограда полностью вырубят сквер Пушкина и склон Царицы

Сквер имени Александра Пушкина на улице Краснознаменской и склон поймы Царицы у ресторана «Маяк» вырубят в ближайшие недели. Памятник Пушкину перенесут, а крест примирения России Германии оставят на месте. До конца октября склон и сквер обещают сделать заново, потратив на это 65 миллионов рублей. Парк Пушкина до зимы снесут и построят заново Как и сквер у корабля-памятника «Гаситель», который полностью вырубили на прошлой неделе, сквер имени Пушкина попал в зону так называемой «Новой поймы». Ее создают на всем участке поймы Царицы от берега Волги до Астраханского моста с центром в виде музея «Россия-моя история».

Первыми под ножи бульдозеров пойдут практически все деревья сквера вдоль улицы Краснознаменской, строящейся гостиницы «На Предмостной» и у «Маяка». На то, что сквер забыт, заброшен и его варварски перекапывают строители уже не раз жаловались жители окрестных домов.

Сейчас его вырубят окончательно. Комиссия из двух чиновников отдела ЖКХ администрации Центрального района и двух сотрудников МБУ «Волгоградзеленхоз» пришли к выводу: деревья сквера старовозрастные, повреждены стволовыми вредителями, находятся в неудовлетворительным состоянии и подлежат санитарной рубке. В результате срубят 40 вязов, 30 тополей, десять елок, шесть берёз и четыре акации.

Попутно под снос попадут и другие элементы сквера: строительная техника разломает старую лестницу, ведущую от Краснознаменской к пойме Царицы, снесут два флагштока у «Креста примирения» и попутно демонтируют контактную сеть и опоры от троллейбуса №16. Перенесут на другое место и памятник Пушкину, созданный недавно скончавшимся знаменитым скульптором Виктором Фетисовым

— Долгие годы содержанию сквера не уделялось должного внимания, и со временем зеленая территория пришла в запустение, — признали в пресс-службе администрации Волгограда , — Поэтому в рамках благоустройства поймы Царицы предстоит создание нового сквера имени Пушкина, с устройством тротуаров, высадкой деревьев и кустов и установкой малых архитектурных форм.

Конкурс на воплощение в жизнь первого этапа «Новой поймы» выиграла компания ООО «Водомонтаж». За 65 миллионов рублей ей предстоит полностью снести старый сквер и склон и построить новый до 25 октября этого года.

Существующие тротуары и дорожки сквера не сохранятся. Их снесут, после чего проложат заново сеть кольцевых тротуаров. Асфальтировать их не будут, а выложат тротуарной плиткой, как пешеходную часть проспекта Ленина перед ЧМ-2018.

Соединить пойму, музей «Россия — Моя история» с вырубленным и построенным заново сквером предполагается двумя новыми лестницами с облицовкой из гранита и стальными подсвечиваюшимися перилами.

Одну из них проложат вместо старой у ресторана «Маяк». Вторую, ведущую от улицы Советской, выведут к площадке у музея «Россия — Моя история».

На вырубленном сквере Пушкина посадят 122 новых дерева: 28 остролистных кленов двух сортов, 49 лип, один красный дуб, 11 сербских елей, три черных австрийских сосны, 85 горных сосен, 96 казацких можжевельников, 150 кустов сирени и 9000 тысяч многолетних цветов.

Возле «Маяка» собираются посадить 32 серебристых кленам, 12 ивы ломкой, 19 обыкновенных сосен, 205 средних можжевельников, 84 кустов кизила и 13 500 многолетних цветов. Построят и поливочный водопровод, который за сутки должен выливать на саженцы больше 200 кубометров воды.