Сын экс-мэра Твери Александра Корзина составляет карту рисков 150 стран для путешественников, 78 стран в ней уже есть

Тверь. Профессиональный путешественник это не то же самое, что турист. Алексей Корзин при выборе маршрута рассматривает не отзывы на гостиницы, а информацию о труднодоступных, опасных и малоисследованных местах. Карту рисков он составляет для таких же путешественников, как он, тех, что не ищут простых путей. Об этом, планах на будущее, багаже путешественника и возможностях, — он рассказал АиФ

Началось все с обычных поездок в разные страны. К путешествиям-экспедициям Алексей Козин пришел не сразу. Но когда попробовал, увлекся. Сейчас в его списке уже 78 стран, рассказы о приключениях в которых подписчики регулярно читают в его Инстаграм и Youtube.

— Всего планирую посетить 150 стран, составить карту риска и дать информацию для самостоятельных путешественников, которых с каждым годом становится всё больше. Я назвал проект «Время жить 150». Карту риска будет выпущена как приложение для iOS и Android, из него можно будет получить достоверную актуальную информацию о стране, где вы находитесь, определить наиболее оптимальные маршруты, затратить минимум финансов и избежать неоправданного риска. Когда проеду намеченные 150 стран, продолжу путешествовать, но это уже будут конкретные экспедиции. Например, на Северный и Южный полюсы, на Эверест.

Алексей с увлечением рассказывает о народах Амазонии. Небольшие племена, некоторые из которых избегают любых контактов с цивилизацией, прячутся в тропических лесах. Вместе с известным русским этнологом Андреем Матусовским он жил у народа матсес и охотился на анаконду. Таких завораживающих и жутких историй у него множество.

— В мире ещё достаточно мест, откуда можно не вернуться. Всякое бывало за годы путешествий: меня несколько раз задерживали на границе, кусали ядовитые животные, я попадал в аварии. В Бангладеш я был на берегу мертвецов и в Дауландии, где до сих пор используется рабский труд. Зрелище не для слабонервных, — рассказывает тверской путешественник.

Он не из тех, кто сломя голову бросается навстречу опасностям, чтобы получить побольше адреналина. Профессия Алексея — управление рисками. В этом году он получает международный диплом ICA в Манчестерской бизнес-школе. Образование позволяет ему работать удаленно. Поэтому на путешествия хватает и времени и денег. Его работа связана с управлением рисками.

— Практически любой опасности можно избежать, если всё заранее правильно просчитать. Я нырял в бухте Gansbaai с белыми акулами, залезал на ледник Фокс в Новой Зеландии , пересекал Индию на поездах, а Танзанию на автобусах. Но каждый раз хорошо понимал, что надо делать и как себя вести в той или иной ситуации.

Он советует уважать страну, быть улыбчивым, но недоверчивым. Для таких путешествий нужно быть в хорошей физической форме. И не пренебрегать рекомендациями эпидемиологов -прививаться от желтой лихорадки, гепатита, проводить антималярийную профилактику. Тверской области , по мнению Алексея, есть чем удивить путешественника.

— Да у нас не менее интересно, чем в Амазонии! Для тура выходного дня Тверская область отлично подходит. Другое дело, что в регионе пока еще не развита индустрия гостеприимства.. Есть гигантский разрыв между ожиданиями владельцев туристического бизнеса, их ценовой политикой и тем, что гость реально готов отдать. Есть над чем работать! Уверен, что совместными усилиями Тверскую область можно сделать привлекательной для туристов.

Фото из Инстаграм Алексея Корзина