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Россия в 2 раза увеличила объемы зернового экспорта
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Россия в 2 раза увеличила объемы зернового экспорта 

Вести Экономика 42 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Зерновой элеватор в Белгородской области России. Фото: Николай Гынгазов/Global Look Press
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Объём российского экспорта пшеницы и других зерновых культур с начала текущего сельскохозяйственного года заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили в Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России. Как отмечается, по состоянию на 25 июля 2018 г. объем российского экспорта пшеницы увеличился в 3,4 раза, зерновых культур в целом — в 2,1 раза.
"По оперативным данным ФТС России, на 25 июля 2018 г. в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано 3,3 млн тонн зерновых культур (без учета экспорта в страны ЕАЭС), что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (1,59 млн тонн).
Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил 2,5 млн тонн, что в 3,4 раза выше уровня аналогичного периода 2017/2018 сельскохозяйственного года (742 тыс. тонн). Вывоз ячменя достиг 516 тыс. тонн, что на 6% выше уровня аналогичного периода 2017/2018 сельскохозяйственного года (486 тыс. тонн).
Экспортировано порядка 219 тыс. тонн кукурузы, что на 38% ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона (353 тыс. тонн). Прочих культур вывезено 25,6 тыс. тонн, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (11,4 тыс. тонн)".
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