Врач-хирург за семь лет построил часовню на берегу озера в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК , 28 июля. / ТАСС /. Хирург Отделенческой клинической больницы Петрозаводска Владимир Лазарев завершил длившееся семь лет строительство деревянной часовни на берегу озера Угольное в Карелии . В день 1030-летия Крещения Руси ее освятили, сообщил ТАСС в субботу сам Лазарев.

"Каждый приходит к Богу по-разному, много причин. Часовню в честь князя Владимира начал возводить в 2011 году, хотя я не строитель, а хирург. Получил благословение архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила. Сегодня ее освятили", — сказал Лазарев.

По его словам, в течение семи лет все отпуска и выходные добровольный зодчий проводил в Пряжинском районе Карелии за строительством часовни. Поддерживали друзья и родные. Место выбрал неподалеку от дачи — на берегу озера Угольное. Возводил объект летом и зимой. «Зимой дорогу чистят только до определенного места, поэтому почти семь километров приходилось идти на лыжах по снегу», — пояснил он.

"Глубоко символично, что это — первая на территории Карелии часовня в честь князя Владимира. То, что Владимир Николаевич сделал своими руками за семь лет — это самый настоящий подвиг. Человек жертвовал свои деньги и время и сделал к 1030-летию Крещения Руси такой подарок республике", — сказал ТАСС настоятель пряжинского храма Константин Кукушкин.

Хирург Лазарев отметил, что самым трудным во время строительства для него оказалось создание и установка купола. Чтобы собрать конструкцию, он вырезал порядка одной тысячи закругленных деревянных элементов — лемешин. Когда пришло время поднимать купол наверх, выяснилось, что он слишком тяжелый. Тогда пришлось разобрать конструкцию и заново собрать ее уже наверху, добавил врач.