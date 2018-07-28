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Врач-хирург за семь лет построил часовню на берегу озера в Карелии
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Врач-хирург за семь лет построил часовню на берегу озера в Карелии 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Хирург Отделенческой клинической больницы Петрозаводска Владимир Лазарев завершил длившееся семь лет строительство деревянной часовни на берегу озера Угольное в Карелии. В день 1030-летия Крещения Руси ее освятили, сообщил ТАСС в субботу сам Лазарев.
"Каждый приходит к Богу по-разному, много причин. Часовню в честь князя Владимира начал возводить в 2011 году, хотя я не строитель, а хирург. Получил благословение архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила. Сегодня ее освятили", — сказал Лазарев.
По его словам, в течение семи лет все отпуска и выходные добровольный зодчий проводил в Пряжинском районе Карелии за строительством часовни. Поддерживали друзья и родные. Место выбрал неподалеку от дачи — на берегу озера Угольное. Возводил объект летом и зимой. «Зимой дорогу чистят только до определенного места, поэтому почти семь километров приходилось идти на лыжах по снегу», — пояснил он.
"Глубоко символично, что это — первая на территории Карелии часовня в честь князя Владимира. То, что Владимир Николаевич сделал своими руками за семь лет — это самый настоящий подвиг. Человек жертвовал свои деньги и время и сделал к 1030-летию Крещения Руси такой подарок республике", — сказал ТАСС настоятель пряжинского храма Константин Кукушкин.
Хирург Лазарев отметил, что самым трудным во время строительства для него оказалось создание и установка купола. Чтобы собрать конструкцию, он вырезал порядка одной тысячи закругленных деревянных элементов — лемешин. Когда пришло время поднимать купол наверх, выяснилось, что он слишком тяжелый. Тогда пришлось разобрать конструкцию и заново собрать ее уже наверху, добавил врач.
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