В Московской области до конца года откроют 16 участков автодорог

До конца 2018 года в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию 16 участков региональных и федеральных автодорог, сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В 2018 году будут завершены строительство и реконструкция 16 региональных и федеральных объектов: на восьми из них уже открыто рабочее движение", — сообщил представитель пресс-службы.

Движение на четырех федеральных трассах открыли в июне, а на трех региональных объектах — в преддверии чемпионата мира по футболу.