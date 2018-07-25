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В Московской области до конца года откроют 16 участков автодорог
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В Московской области до конца года откроют 16 участков автодорог 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На восьми объектах уже открыто рабочее движение.
До конца 2018 года в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию 16 участков региональных и федеральных автодорог, сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В 2018 году будут завершены строительство и реконструкция 16 региональных и федеральных объектов: на восьми из них уже открыто рабочее движение", — сообщил представитель пресс-службы.
Движение на четырех федеральных трассах открыли в июне, а на трех региональных объектах — в преддверии чемпионата мира по футболу.
До конца года завершат строительство и реконструкцию на четырех автодорогах регионального значения и четырех — федерального. В объекты входят транспортная развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, развязка на 27-м километре трассы М-1, скоростной участок с 58-го по 97-й километр автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург и другие участки.
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