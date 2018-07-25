Селена Гомес снова королева Инстаграма! +7 самых популярных фото за историю соцсети

Селена Гомес вернула себе статус самой популярной девушки «Инстаграма»! Больше года пальма первенства была у ее коллеги Бейонсе, за сутки заработавшей умопомрачительное количество лайков под фотографией, на которой она запечатлена с округлившимся животом — никто не знал, что певица находится в положении и тем более что ждет двойню, и кадр стал вирусным. За сутки «сердечко» под фото поставили больше 7 миллионов человек (сейчас их 11 миллионов 248 тысяч 723).

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

1 Фев 2017 в 10:39 PST А теперь о Селене Гомес: за тот же период — сутки — ее пост, в котором она показала фотографии с празднования своего 26-го дня рождения, собрал почти 9 миллионов лайков! «Еще один год прошел… Спасибо всем за пожелания. Я не могла бы быть более благодарной вам и моим лучшим друзьям за то, что вы со мной. Люблю вас, благослови бог!», — такой подписью бывшая девушка Джастина Бибера сопроводила кадры, на которых она счастливо смеется.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

23 Июл 2018 в 10:06 PDT Предыдущий рекорд тоже принадлежал Селене: до того, как снимок беременной Бейонсе разлетелся со скоростью света, первенство удерживал нежный кадр, на котором певица пьет из трубочки Coca-Cola . Вообще Гомес может по праву называть себя королевой «Инстаграма»: самое большое количество подписчиков за всю историю соцсети тоже именно у нее, причем еще с 2016 года, когда их число только перевалило за 100 миллионов.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Как ни странно, еще раньше рекордсменом был кадр, также связанный с Селеной Гомес, только в исполнении ее бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Интересно, что этот пост и после их окончательного расставания (помним, что Бибер решил жениться на Хейли Болдуин ?) остался в ленте.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

19 Мар 2016 в 4:07 PDT Впрочем, по количеству лайков на одном фото в целом, без ограничения по определенному периоду, впереди пока Кайли Дженнер: маленькая ручка ее новорожденной дочери, обхватившая палец матери, понравилась без малого 18-ти миллионам пользователей!

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

6 Фев 2018 в 1:14 PST Тема пополнения семьи неизменно находит отклик в сердцах большинства людей. Вот и Криштиану Роналду , ставшего отцом в четвертый раз, поддержали 11,4 млн пользователей «Инстаграма» — именно столько «сердечек» насчитывается сейчас под снимком Джорджины Родригес, запечатленной сразу же после того, как она родила футболисту дочь.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

12 Ноя 2017 в 12:19 PST А началась эта гонка за рекордами по количеству лайков в 2015-м году с Кендалл Дженнер. Несмотря на то, что это было всего три года назад, на тот момент ни у кого из перечисленных не было такого немыслимого количества подписчиков, как сегодня, и о 3,6 миллионах отметок «нравится», доставшихся модели с ее фотографией вида «волосы сердечком», никто не мог и мечтать.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

25 Май 2015 в 3:51 PDT А вам какое фото кажется наиболее достойным звания самого популярного в «Инстаграме»?