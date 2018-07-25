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Названы крупнейшие импортеры автомобилей в Украину
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Названы крупнейшие импортеры автомобилей в Украину 

Auto.Today 41 минуту назад
Фото: Auto.Today
По сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы, за первые шесть месяцев 2018 года Украину импортировала легковых автомобилей на общую сумму 985 млн долларов, передает AUTO-Consulting.
Больше всего легковых автомобилей в первом полугодии текущего года поставляла Япония (171,5 млн долларов). На втором месте с показателем в 163,4 млн долларов находится Германия. Третье место оказалось у США (138,6 млн долларов). При этом на экспорт ушло автомобилей на сумму 3,9 млн долларов (в основном в Канаду, США и Турцию).
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