Генпрокуратура и СКР назвали причины бунта рабочих в Тобольске

На больших стройках, где занято множество подрядчиков и субподрядчиков, периодически «исчезают» зарплатные деньги. За последние четыре года только на Ямале таких случаев зафиксированы десятки, пострадали тысячи вахтовиков. Многие месяцами добиваются возврата долгов, и далеко не всем удается отстоять свои кровные. Сейчас, к примеру, требуют перечисления задержанных еще с апреля выплат работники столичного предприятия, выполняющего контракт на ямальской Сабетте. Руководитель фирмы ссылается на невыполнение финансовых обязательств заказчиком, последний категорически это отрицает. Его невиновность подтверждают в региональной гострудинспекции. Хоть очную ставку проводи. Вообще, проблема непрозрачности передачи зарплатных денег по цепочке от заказчика конечному исполнителю по-прежнему остра. Работодатели кивают друг на друга, а люди растерянны: кому именно предъявлять претензии?

Другая проблема — «заморозка» долгов разорившимися предприятиями. Согласно последним данным Росстата, из 2,8 миллиарда рублей долгов по зарплате свыше 70 процентов накоплены в 2016-2017 годах. К примеру, 269 бывших работников некогда процветающего тюменского завода «Сибкомплектмонтаж» после смены собственника уже около трех лет безуспешно добиваются погашения 30-миллионной задолженности. Накануне лета начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры Альберт Новопашин приводил следующую цифру: совокупный долг перед работниками 18 предприятий, проходящих процедуру банкротства, достиг 138 миллионов рублей.

Намного проще взыскать суммы с действующих производств.

Владимир Владимиров. — В первом полугодии в органы прокуратуры поступило свыше тысячи обращений по вопросам соблюдения трудового законодательства, прежде всего они касались зарплат. При взаимодействии с другими федеральными структурами погашены задолженности на 451 миллион рублей. Для сравнения: за шесть месяцев 2017-го было возвращено почти вдвое меньше, — говорит прокурор Тюменской области

Так, гострудинспекция недавно с радостью сообщила, что «Тюменьсудокомплекту» удалось снизить долг перед рабочими с 24,2 миллиона рублей до 4,3. Территориальное управление труда использовало весь спектр инструментов для снижения напряженности.