Как не заблудиться в лесу, собирая ягоды и грибы. Инструкция.

На сайте Кировского муниципального района появилась памятка о том, как не заблудиться в лесу, и что делать если вы заблудились. Ivbg.ru считает что эта памятка будем полезна всем жителям Ленобласти , и России . Каждый год с наступлением сезона сбора грибов и ягод у спасателей Ленинградской области начинается горячая пора.

С начала «грибного» сезона в лесах Кировского района Ленинградской области в 2018 году уже зарегистрировано два случая заблудившихся в лесу людей:

30.06.2018 г. из леса силами поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» выведены четверо жителей д. Жихарево, ушедших за ягодами;

21.07.2018 г. 83-летний мужчина пошел за грибами и заблудился в районе ж/д Плитняки Назиевского ГП, также был выведен из леса силами поисково-спасательного отряда.

В разгар «сбора лесного урожая» в оперативные службы Ленинградской области ежедневно поступает более десятка заявок от заблудившихся в лесу или их родственников. В 2017 году в Ленинградской области зарегистрировано 304 заявки на проведение поисково-спасательных работ в лесах. Из 391 потерявшихся найден 361 человек, обнаружено 12 погибших, 18 человек не найдены.

И хоть правилам поведения в лесу учат с детства, год за годом грибники совершают одни и те же ошибки — никто, выходя из дома, не думает, что в итоге может провести в лесу не одни сутки. А об этом следует помнить. Люди погибают не от нападения диких зверей, они забывают жизненно важные лекарства, не заряжают телефон, а значит, не могут связаться со спасателями, надевают камуфляж вместо яркой одежды и пьют алкоголь вместо воды.

Во избежание подобных экстремальных ситуаций необходимо соблюдать следующие правила безопасного поведения в лесу: Как собраться в лес? 1. Чаще всего в лесу теряются горожане и пожилые люди. Не стоит отпускать в лес за грибами и ягодами пожилых людей одних. Они хуже ориентируются на местности, плохо слышат звуки и крики людей, их может подвести память и здоровье.

2. Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, собравшись в лес, необходимо сообщить им предполагаемый маршрут и время своего возвращения.

3. Собрать все необходимое. Главное, чтобы был полностью заряжен телефон с оплаченным балансом связи (в который стоит заранее «ввести» номера поисково-спасательных служб), взять спички (зажигалку) в непромокаемой упаковке, нож. Также не будут лишними: часы, компас, небольшой фонарик, карта района. Обязательно взять питьевую воду и небольшой запас продуктов (компактно — шоколад, орехи). Взять необходимые лекарства. 4. Обязательно правильно подобрать одежду. Одевайтесь ярко, камуфляж подходит для охоты, если же вы ушли за грибами — Вас могут не найти в маскирующей одежде темных тонов и с трёх метров. Лучше всего подходят оранжевые, красные, жёлтые, белые расцветки курток, с светоотражающими элементами. Одежда должна быть удобной, непромокаемой.

Как вести себя в лесу?

Не стоит отправляться в лес в одиночку, в компании всегда веселее, да и шанс потеряться ниже.

2. Посещать лес лучше в первой половине дня и не задерживаться до темноты. 3. Очень часто человека сбивает с правильного направления хождение по кругу. Размер шага правой ноги слегка больше, чем левой, в связи с чем передвигаясь без ориентиров человек уходит («забирает») влево. Старайтесь двигаться по намеченным ориентирам направления движения. Стоит выбирать линейные ориентиры, к примеру, железнодорожные пути, линии электропередач, мелиоративные каналы, автомобильные дороги или реки.

4. Необходимо запомнить — с какой стороны вы вошли в лес. Заблудился в лесу, что делать? Остановиться. Попробуйте отыскать свои следы и вернуться по ним. Если не выходит, следует успокоиться и прислушаться, возможно, вы услышите голоса своих друзей или других людей. Можно услышать шум дороги, протекающей неподалеку речки или поезда. Звуки лучше различимы в вечернее время и на пригорках. Считается, что звук проезжающего поезда слышен на расстоянии 10 километров, крики людей — за 1,5-2 километра.

С 2010 года Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Объединение добровольных спасателей „Экстремум“ реализует общественную программу повышения безопасности людей в лесу „Стрелки“.

В лесных массивах Ленинградской области, в местах, где по статистике наиболее часто теряются люди, устанавливаются указатели, облегчающие ориентирование.

Стрелка представляет собой хорошо видимый в лесу ярко-красный металлический указатель, установленный на заметных линейных ориентирах (просеках, линиях ЛЭП, лесовозных дорогах, ярко выраженных тропинках, дренажных каналах, бродах и пр.).

Указатель закреплен на высоте выше человеческого роста. На ориентированную в направлении выхода стрелку, нанесен уникальный номер, название ближайшего населенного пункта, ж/д станции, дороги и т.п. и расстояние до него. Ниже стрелки, на уровне глаз, располагается ламинированная информационная табличка с подробной инструкцией о действиях, если человек заблудился.

В Кировском районе размещено 15 таких указателей. Сотовая связь и экстренный вызов Позвоните по телефону людям, с которыми отправлялись в поход, или же родственникам, которые остались дома, но знают о вашей поездке в лес. Сообщите в дежурную службу района, которая передаст Ваше сообщение в компетентные службы. Старайтесь не говорить много (экономьте заряд батареи), обязательно обозначьте ориентиры и примерный участок местности (где вы можете находиться). Контролируйте заряд телефона. При снижении уровня заряда батареи не ведите излишне длинных разговоров.

Если телефонной сети нет, звоните по телефону 112, звонок доступен всегда. Дальше есть несколько вариантов поведения — либо оставаться на месте и ждать, пока вас найдут, либо искать дорогу самостоятельно. В ожидании помощи Если вы решили оставаться на месте, то лучше развести костер. Он поможет не замерзнуть, да и с воздуха легко заметить дым. Костер лучше разводить на открытой поляне или на том месте, где уже есть старое кострище. Разводите костер подальше от нависающих веток деревьев, сухостоя и старых сухих пней. Не разводите большой костер. Даже если он будет небольшим, но обложенным камнями, он даст достаточно тепла. Обязательно затушить костер перед уходом с места стоянки. Чтобы дым был сильнее, стоит бросить в пламя сырые ветки. Помните, что поиск заблудившихся в лесу — дело непростое, важно любыми способами обозначить свое местонахождение. Место ночлега В том случае, если поиски затянулись, и время близится к ночи, нужно подумать о ночлеге. Главное — сохранить силы и оптимизм. Блуждание по лесу в темноте опасно. Нужно выбрать сухое место на открытом участке около воды и собрать как можно больше сухих веток для разведения костра, чтобы он прогорел всю ночь. Хорошо, если есть полиэтиленовый пакет, можно постелить его на грунт. Для ночлега в качестве подстилки стоит набрать еловые ветки, они лучше сохраняют тепло. В случае дождя, старайтесь укрыться, чтобы одежда оставалась сухой. Куда можно позвонить и сообщить о том, что вы заблудились в лесу В Кировском муниципальном районе Ленинградской области — система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“.

Дублирующий телефон системы „112“ — 8 (812) 456-11-12.

Кроме этого граждане могут:

— сообщить о случившемся в экстренные оперативные службы: 101 — пожарная охрана; 102 — полиция; 103 — скорая помощь. Сообщение о том, что вы заблудились в лесу, будет передано по назначению.

— позвонить оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области по т.8 (812) 640-21-60;

— сообщить оперативному дежурному ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области по т. +7 921 590 65 19 или по местному телефону 8 (81362) 21-663.