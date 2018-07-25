УПЦ заявила об избиении радикалами журналиста и угрозах епископу

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Официальный сайт Украинской православной церкви сообщил, что около 30 человек с символикой украинской националистической партии «Свобода» в среду избили главного редактора газеты города Борзна Черниговской области, опубликовавшей статью о православном молодежном лагере, а чиновников Борзнянской районной администрации заставили написать заявления об увольнении. По данным УПЦ, от представителей «Свободы» также поступили угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента.

Инцидент произошел в здании райадминистрации.

"Около 30 человек с символикой «Свободы» совершили разбойное нападение на главного редактора местной газеты «Вести Борзнянщины» Сергея Близнюка и сотрудников администрации. Главной «виной» потерпевших было то, что в районной газете «Вести Борзнянщины» вышла статья об отдыхе в православном летнем лагере отдыха для молодежи «На море Галилейском», организованном Нежинской епархией УПЦ, более 100 детей из Черниговщины", — говорится в сообщении.

Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и заставили написать заявление об увольнении. Под угрозой физической расправы заявления об увольнении также написали зампредседателя Борзнянской райадминистрации Александр Максимов и еще два сотрудника.

"Накануне от представителей ВО (всеукраинское объединение — ред.) «Свобода» поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвались на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако просчитались, потому что дети разъехались по домам еще накануне. В тот же день нападавшие из ВО «Свобода» запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим УПЦ для приезда в Киев 27 июля на крестный ход, угрожая сжечь автобусы", — сообщили в УПЦ.