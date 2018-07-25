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«Долголетам» напомнили о возможностях инфраструктуры «Сокольников»
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«Долголетам» напомнили о возможностях инфраструктуры «Сокольников» 

Управа района Сокольники 45 минут назад
Для участников проекта «Московское долголетие» распахнули двери шахматно-шашечный клуб, Музей парка «Сокольники», «Веранда танцев», розарий и другие объекты парковой инфраструктуры.
Организаторы клуба «Долголетие в Сокольниках» напомнили представителям старшего поколения о начале занятий на территории районного парка.
У жителей Сокольников в возрасте от пятидесяти пяти лет есть возможность стать активными участниками ряда мероприятий, проходящих на территории «Сокольников», в школах и вузах, ТЦСО «Сокольники» и других городских учреждениях.
Более подробная информация об условиях участия в проекте «Московское долголетие» представлена на сайте сокольнического центра социального обслуживания.
Фото предоставлено ПКиО «Сокольники».
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