Ещё
В Магаданской области ФССП начала размещать баннеры со злостными должниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магаданской области ФССП начала размещать баннеры со злостными должниками 

Rambler News Service 50 минут назад
УФСПП по Магаданской области начала размещать в регионе баннеры с данными людей, которые задолжали крупные суммы по алиментам или ЖКХ, а также скрываются от приставов и не исполняют судебные решения, пишут «Новые Известия».
На улице Якутской областного центра уже размещена первая «доска позора». На ней фигурируют данные гражданина, который задолжал за свет, воду и газ около 1,5 млн руб. Получить с него эти средства нет возможности — у него не нашлось имущества, которое можно взыскать.
Баннер УФССП намерено убрать только после того, как должник исполнят свои обязательства, а до этого все могут ознакомиться с информацией о должнике.
Rambler News Service: последние новости
Госдума приняла во втором чтении законопроект о регистрации автомобилей в автосалонах «Почта России» планирует устранить дублирующие должности управленцев в регионах Пенсионеры Подмосковья смогут ездить бесплатно на общественном транспорте Москвы с 1 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом362
Маликов поразил сенсационным признанием о геях80
Крымский мост начал отделяться от Крыма747
Украина нашла еще один способ наказать Крым150
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение