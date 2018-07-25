В Магаданской области ФССП начала размещать баннеры со злостными должниками

УФСПП по Магаданской области начала размещать в регионе баннеры с данными людей, которые задолжали крупные суммы по алиментам или ЖКХ, а также скрываются от приставов и не исполняют судебные решения, пишут « Новые Известия ».

На улице Якутской областного центра уже размещена первая «доска позора». На ней фигурируют данные гражданина, который задолжал за свет, воду и газ около 1,5 млн руб. Получить с него эти средства нет возможности — у него не нашлось имущества, которое можно взыскать.

Баннер УФССП намерено убрать только после того, как должник исполнят свои обязательства, а до этого все могут ознакомиться с информацией о должнике.