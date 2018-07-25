В Екатеринбурге попытаются убрать с улиц стихийные киоски

Новые правила позволят исключить самовольное хаотичное размещение объектов уличной торговли, подчеркивает председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова . К тому же не допускается установка НТО на придомовых территориях многоквартирников. Между тем реальная картина такова: нелегально сейчас размещается около 300 киосков. И сдвинуть их с места практически невозможно: они словно «вросли» в городскую землю, за аренду которой, как правило, не платят.

Городские чиновники надеются, что новая редакция правил благоустройства сделает работу по демонтажу незаконно установленных торговых точек более эффективной. Пока эти усилия не увенчались успехом: за шесть последних лет число незаконно установленных объектов сократилось, но не кардинально (в 2012-м, когда вопрос разработки схемы только обсуждался, подлежало сносу 422). Изначально предполагалось, что приоритет развития получат остановочные комплексы, киоски печатной продукции и объекты сезонной торговли, например цистерны и ролл-бары по продаже кваса.

Принятая в 2016 году схема размещения нестационарных объектов торговли на 2017-2018 годы включает 2644 киоска и павильона — как отдельно стоящих, так и в составе остановочных комплексов. Сокращение числа «несолидных» уличных объектов в пользу стационарных магазинов стало трендом, который активно продвигают городские власти. По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Боликова, жители должны иметь возможность приобрести товар или получить услугу в качественном торговом зале, предприятии общественного питания. Нестационарным объектам остается социально востребованный ассортимент: реализация печатных изданий, оказание мелких бытовых услуг…

Однако сотни стихийных овощных киосков или павильонов, предлагающих микрозаймы под огромные проценты, хотя и не вписались в планы мэрии, оказались неистребимы.

Ильдар Рахматуллин. — Владельцы незаконных торговых точек утверждают, что не знают, как подавать заявку, и ссылаются на долгую процедуру согласования разрешительных документов. Кроме того, жалуются, что от них требуют специализации, мол, «Овощи-фрукты» так «Овощи-фрукты». Но, если продажи помидоров и бананов не идут, мелкие предприниматели пытаются заработать на чем-то другом и быстро открывают в этом киоске, например, пекарню или «Шаурму», — рассказывает координатор Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров в Свердловской области

В малоформатном торговом бизнесе он уже более 20 лет. Говорит, его собственные объекты размещены на остановочных комплексах и оформлены по всем правилам. Ильдар Рахматуллин согласен: с незаконно установленными НТО бороться нужно, вот только как — никто не знает. Скажем, стоит уже много лет киоск на углу улиц Победы и Ильича: установлен незаконно, заслоняет первый этаж жилого дома и даже мешает автомобилям. Мини-павильон периодически снимают с места манипулятором и увозят, но он всегда возвращается на прежнее место.

В областном полицейском главке пояснили, что у правоохранительных органов нет полномочий для розыска владельцев НТО. Кроме того, полицейским просто негде хранить демонтированные ларьки

Администрация Екатеринбурга разводит руками: от силовиков никакой помощи. По сообщениям РБК , полгода назад Владимир Боликов даже написал письмо в прокуратуру с просьбой проверить сотрудников УМВД России на предмет бездействия в вопросе сноса нестационарных объектов торговли. Поводом для обращения послужил отказ городского управления МВД от подписания соглашения о сотрудничестве в вопросе демонтажа ларьков и киосков, которые муниципалитет признал незаконными. В областном полицейском главке позицию городского управления поддержали, пояснив, что у правоохранительных органов нет полномочий для розыска владельцев НТО. Кроме того, екатеринбургским полицейским просто негде хранить демонтированные ларьки. Но мэрия не сдается и призывает объединить усилия.

— Массовый снос незаконных нестационарных объектов возможен только при слаженной работе всех надзорных органов, которые наделены полномочиями по борьбе с незаконной деятельностью. Одна администрация города не искоренит это зло, — считает председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева

Для объединения усилий необходимо изменение регионального и муниципального законодательства в соответствии с поправками, внесенными в Земельный кодекс РФ в 2015 году. То есть нужны понятные и простые правила игры, принятые всеми и надолго.

— Ключевые моменты, касающиеся порядка заключения договоров, сейчас прорабатывает мингосимущества Свердловской области. Проект предусматривает, что для установки новых объектов предприниматели смогут получить место через аукцион, владельцы действующих киосков, добросовестно вносящие плату за пользование земельным участком, могут рассчитывать на преференцию — какое-то время работать без аукциона. Срок договора обсуждается, — сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Сейчас для всех типов нестационарных объектов в Екатеринбурге разработаны отдельные проекты (определено, как должны выглядеть, например, ларьки по продаже овощей, остановочные павильоны и т.д.), порядок заключения договоров на право размещения киосков в местах, включенных в схему. Причем предполагается, что эти правила примут раз и навсегда: схема размещения НТО с 2019 года станет бессрочной.

А как у соседей