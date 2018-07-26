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Эволюция на глазах: после урагана ящерицы в Вест-Индии изменились
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Эволюция на глазах: после урагана ящерицы в Вест-Индии изменились 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На островах Вест-Индии после стихии выжили только приспособленные к экстремальным условиям пресмыкающиеся.
Ураганы Ирма и Мария 2017 года нанесли существенный ущерб фауне Вест-Индии. Ученые обнаружили, что после стихии выжили только ящерицы, приспособленные к таким экстремальным условиям. Исследование проводили Колин Донихуэ и его коллеги из Гарвардского университета США.
Выжившие ящерицы обладали более длинными когтями и меньшими размерами тела, что позволяло им цепляться за ветки и крепко держаться за них во время порывистого ветра. Интересно и то, что после природных бедствий ящерицы буквально эволюционировали: длина их когтей стала еще больше, а размеры тел и задних конечностей уменьшились. Уменьшение размеров ученые объясняют необходимостью избежать парусности. Чем больше площадь тела, тем больше вероятность, что ящерицу сорвет с ветки сильный ветер. Многие сородичи пресмыкающихся погибли, оказавшись менее приспособленными к стихийным условиям.
Ученые уже назвали это явление естественным отбором. В дальнейшем ожидается, что подобные стихийные бедствия будут происходить чаще и интенсивнее, что приведет к еще более заметным изменениям в фауне. Выживать будут только животные с конкретными физиологическими показателями.
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