Эволюция на глазах: после урагана ящерицы в Вест-Индии изменились

На островах Вест-Индии после стихии выжили только приспособленные к экстремальным условиям пресмыкающиеся.

США. Ураганы Ирма и Мария 2017 года нанесли существенный ущерб фауне Вест-Индии. Ученые обнаружили, что после стихии выжили только ящерицы, приспособленные к таким экстремальным условиям. Исследование проводили Колин Донихуэ и его коллеги из Гарвардского университета

Выжившие ящерицы обладали более длинными когтями и меньшими размерами тела, что позволяло им цепляться за ветки и крепко держаться за них во время порывистого ветра. Интересно и то, что после природных бедствий ящерицы буквально эволюционировали: длина их когтей стала еще больше, а размеры тел и задних конечностей уменьшились. Уменьшение размеров ученые объясняют необходимостью избежать парусности. Чем больше площадь тела, тем больше вероятность, что ящерицу сорвет с ветки сильный ветер. Многие сородичи пресмыкающихся погибли, оказавшись менее приспособленными к стихийным условиям.

Ученые уже назвали это явление естественным отбором. В дальнейшем ожидается, что подобные стихийные бедствия будут происходить чаще и интенсивнее, что приведет к еще более заметным изменениям в фауне. Выживать будут только животные с конкретными физиологическими показателями.