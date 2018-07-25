Делегация Подмосковья посетила завод по термической обработке отходов в Кельне

В состав делегации вошли представители федеральных и региональных СМИ, а также члены муниципальных общественных палат Воскресенского района и Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов Наро-Фоминского округа и Солнечногорского района Подмосковья, представители общественных организаций и экоактивисты.

В рамках экскурсии членам подмосковной делегации представили историю развития предприятия и показали технологии термической обработки отходов, выработки электроэнергии и тепла, а также современные технологии эксплуатации и рекультивации полигона.

«В 1988 году администрация Кельна утвердила концепцию переработки отходов. В 1992 году была основана компания AVG, годом позже были созданы дочерние компании, а в 1998 году построен ныне функционирующий завод термообработки отходов, расположен он в черте города. Ежедневно железнодорожными путями и грузовиками поступает около 3 тысяч тонн отходов из серых контейнеров для коммунального мусора Кельна и близлежащих муниципалитетов, в общей сложности на данной территории проживает около 2 миллионов человек», — рассказал управляющий предприятия Андреас Фройд.

Он добавил, что в 2017 году на завод было привезено и переработано 724 тысячи тонн мусора.

По словам Фройда, высота полигона в Кельне достигает 30 метров, его планируется увеличить на 18 миллионов кубометров. Дополнительного объема хватит еще на 40 лет пользования и на заполнение высотой до 50 метров.

«20 лет назад инвестиции в предприятие составили 400 миллионов евро, только 150 миллионов евро — на оборудование для очистки газа. Регулярно на заводе проводятся экскурсии для желающих, в том числе ночные. Также обучаем учителей и школьников необходимой технике и технологиям раздельного сбора мусора и его переработки», — отметил Фройд.

Как рассказал технический директор AVG Köln Маркус Вайлер, завод по термической обработке отходов функционирует круглосуточно. После того, как мусор поступил на предприятие, он проходит сортировку, например, отбираются металлы, затем в течение восьми дней отходы ворошат в бункере 40-метровой глубины. Возгорания в бункере отслеживаются в режиме онлайн через инфракрасные камеры и мгновенно ликвидируются. После тысячи тонн однородного горючего материала отправляются в печь и сжигаются.

«Шлаки, отходы после сожжения мусора, а именно 25% от общей массы привезенных отходов, поступают на линии сортировки и обработки на территории полигона. После отделения из общей массы металлов, половина остатка идет на дорожное строительство, а оставшаяся часть в качестве инертной массы захороняется на полигоне», — сказал Вайлер.

По его словам, на заводе утилизируют твердые коммунальные отходы экологически чистым способом. Помимо этого, с помощью газа, который получается от сгорания мусора, вырабатывается электроэнергия и тепло. Этими ресурсами снабжают порядка 250 тысяч жителей Кельна, в том числе обеспечиваются потребности самого завода. При компостировании отходов также образуется газ, который можно использовать для выработки электричества.

«Контроль и мониторинг предприятия ежегодно проводится различными профильными институтами по согласованию с региональной службой надзора. В течение двух недель происходит контроль всего измеряющего контролирующего оборудования. На данные мероприятия экологического контроля завод тратит порядка 75-100 тысяч евро каждые 1-3 года. Наши критерии и показатели по очистке газа ниже допустимых законодательством в десятки раз», — подчеркнул Вайлер.

Он добавил, что предприятие расположено на удалении 500-800 метров от жилых домов. Обращения от жителей поступают редко, но каждому из них уделяется особое внимание.

«Мы предоставляем экопоказатели проверяющим органам ежедневно в режиме онлайн, а жителям — по запросу», — заключил Вайлер.

Как добавил директор полигона Клаус Арц, объект, построенный в 1970 году, расположен в 30 километрах южнее Кельна. Длина полигона — 2 километра, ширина — 500 метров. С 1998 года на данный полигон прибывают исключительно остатки после мусоросжигания, которые захораниваются после дополнительной обработки на самом полигоне, а с 2005 года захоранивается только инертный небиологический материал.

«Глубина карьера — от 15 до 40 метров. Это один из старейших, 1910 года, карьеров для добычи каменного угля. Под слоем каменного угля был обнаружен слой глины шириной 30 метров, что предохраняет грунтовые воды. В 1990 году на территории было установлено 220 скважин для сбора свалочного газа, а также 30 колодцев за его территорией для мониторинга грунтовых вод. Где грунтовые воды находятся выше глины, дополнительно была построена стена из бетонита 80 сантиметров», — сказал Арц.

Он также сообщил, что в 1994 году на глубине 35 метров был установлен дренажный слой, чтобы откачивать по специальным трубам фильтрат. Жидкие фракции отходов затем проходят двухступенчатую очистку.