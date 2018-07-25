СМИ: сотрудники Ближневосточного агентства ООН объявили забастовку против увольнений

КАИР , 25 июля. / ТАСС /. Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) объявили о проведении в четверг всеобщей забастовки на палестинских землях в знак протеста против сокращений и предстоящих увольнений своих коллег. Об этом в среду сообщило агентство WAFA со ссылкой на члена Совета работников БАПОР Амра аль-Месхаля.

По его словам, «это законная реакция на неожиданное объявление о резком сокращении штата агентства». Аль-Месхаль заметил, что призыв к забастовке «поддержали и национальные, и исламские организации, которые вместе с сотрудниками БАПОР проведут массовые протестные акции у отделений агентства на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в блокированном секторе Газа».

Ранее в среду БАПОР объявило о прекращении действия договоров с более чем 200 сотрудниками, работающими на оккупированных палестинских землях. Такие меры, как пояснило агентство, были приняты в результате заморозки финансовой помощи организации ООН со стороны США

Как сообщил представитель БАПОР Сами Машьиша, «агентство направило уведомления о сокращении почти 1 тыс. сотрудников». «Это либо немедленное увольнение, либо сокращение в ближайшие месяцы, до конца нынешнего года», — пояснил он. Кроме того, по словам Машьиша, прекращается деятельность шести служб агентства на палестинских землях.

По данным представителя БАПОР, «на Западном берегу Иордана сразу же по окончании срока действия контрактов будут сокращены 154 работника агентства ООН, в секторе Газа — 113 человек». «Судьба более 600 сотрудников все еще остается неизвестной», — добавил он. Кроме того, сообщил Машьиша, до конца года будут свернуты несколько служб агентства, таких, например, как службы предоставления психологической помощи и распределения специальных купонов на продовольствие для палестинцев.