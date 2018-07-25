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Стальной пресс и бесконечные ноги: Олеся Судзиловская будоражит фото в бикини
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Стальной пресс и бесконечные ноги: Олеся Судзиловская будоражит фото в бикини 

Passion.ru 53 минуты назад
Фото: Passion.ru
Актриса регулярно делится сочными кадрами из отпуска.
44-летняя Олеся Судзиловская не случайно носит статус одной из самых сексуальных актрис отечественного кинематографа. Блондинка восхищает не только талантливой актерской игрой, но и потрясающей фигурой, которую с удовольствием демонстрирует на жарких фото из отпуска. Например, на последнем снимке Олеся расслабленно отдыхает в тени, надев бирюзовый купальник, подчеркнувший ее бронзовый загар: «Накопление сил! А силы потребуются, ждет новый рывок».
«Божественная фигура», «Шикарная», «ваууууу соблазн», «Мечта, красавица, нимфа, богиня», «Всегда красавица и с идеальной фигурой!», «Так вот, кто оказывается первая в очереди стояла, когда Господь женские фигуры „раздавал“!)))», «Ну фигура просто бомба, супер гуд!», «Сногсшибательное фото», «Стройная, красивая», «Неее, ну нельзя быть красивой такой», — наперебой восхищаются подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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