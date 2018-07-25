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Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию
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Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В английском городе Сент-Олбанс пожилой мужчина заинтересовал правоохранительные органы из-за постоянных звуков газоиспускания, доносящихся из его дома. Об этом сообщает издание Metro.
Соседка 75-летнего Колина Митчелла пожаловалась в полицию, что слышит «оскорбительные звуки» физиологического происхождения всякий раз, когда идет мимо его дома. Вскоре к пенсионеру наведался констебль и поинтересовался, что происходит.
Митчелл объяснил полицейскому, что источник шума — игрушечная «пукающая» машина, с которой играл его трехлетний родственник. По его словам, он возмущен пустой тратой времени полиции: «Я еще понимаю, если бы речь шла о реальной флатуленции, но это мой маленький правнук!»
В апреле сообщалось, что жители американского города Касл-Рок пожаловались на отвратительные звуки, которые слышны из дома, где проходят секс-вечеринки. Полиция не нашла в происходящем состава преступления и отказалась вмешиваться.
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