В Кургане из пенсии ветерана вычли долги ее тезки

Первый раз Тамара Алексеевна Иванова испытала шок в марте прошлого года, когда почтальон принесла ей домой половину пенсии: «Да вы не переживайте. Это просто недоразумение какое-то. Идите в собес, там разберутся».

Но Тамара Алексеевна идти не могла: ноги не слушались. Здоровье у нее неважное, четыре раза уже была в предынсультном состоянии. Позвонила сыну Александру. Вместе с ним поехали в Пенсионный фонд, оттуда их направили к судебным приставам. Там узнали: пенсию сняли по судебному приказу мирового судьи, а в суд на них подала коммунальная организация. Якобы пенсионерка ей задолжала за три года больше 34 тысяч рублей за отопление и горячую воду. В документах были указаны фамилия, имя и отчество Тамары Алексеевны, а вот адрес не совпадал. Квартира, за которой числился долг, находилась на другой улице.

— Действительно, недоразумение, — облегченно вздохнули Ивановы и поехали к коммунальщикам.

Но оттуда их отфутболили в Единый расчетный центр. А там особо не разговаривают. Докажите, мол, что это жилье не ваше: а то бывает так, что квартира у собственника в одном месте, а сам он живет в другом!

Ивановы написали заявление в ресурсоснабжающую организацию с просьбой отозвать исполнительный документ, а в суд — отменить судебный приказ и вернуть деньги. Приказ отменили. Деньги вернули. Но через месяц снова высчитали часть пенсии. Почтальон тогда даже побоялась одна к ней в дом заходить с такой вестью. На всякий случай позвала соседей.

— Почему сразу высчитывают, не разбираются? — Тамара Алексеевна задавала вопросы, на которые соседи не могли ответить. — Даже если б я не платила, должны были, наверное, по-человечески сначала предупредить или в суд вызвать. Там бы все и прояснилось.

Мать с сыном снова пошли по кругу. Оказалось, что на этот раз деньги сняли по заявлению энергосбытовой компании за неоплаченное электричество. Они возразили. Суд снова отменил свое решение, но, увы, не в последний раз. Ивановы насчитали всего семь судебных приказов, которые им выносили и отменяли. Правда, сама Тамара Алексеевна уже в суд не могла ходить. Оформила доверенность на сына.

Александр живет и работает в шести километрах от центра города. Признался, что сжег массу бензина и потратил уйму времени, пока разбирался с этими судебными приказами. Все-таки пришлось брать справку в Росреестре о недвижимости матери, чтобы доказать, что она не является владелицей спорной квартиры. Самое сложное, по словам Александра, взять отмену судебного приказа. Секретари постоянно заняты на заседаниях, их приходится долго ждать. Когда он понял, что самому ему с этой системой не справиться, обратился за помощью в региональный центр общественного контроля ЖКХ. Только после того, как исполнительный директор центра Иван Камшилов с полным пакетом документов на Иванову Тамару Алексеевну побывал на приеме у мирового судьи, ветерана труда оставили в покое.

Ивановы насчитали всего семь судебных приказов, которые им выносили и отменяли

В энергосбытовой компании «РГ» сообщили, что, прежде чем взыскать долги через суд, они сделали запрос в Федеральную государственную информационную систему Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), чтобы выяснить, кто проживает по интересующему их адресу. В полученной выписке была указана фамилия, имя и отчество собственницы жилья, которая оказалась полной тезкой нашей героини. Поэтому ей ошибочно были предъявлены иски по всем коммунальным услугам. Сотрудники «Кургантехэнерго» и энергетики заявили «РГ», что принесли свои извинения Тамаре Алексеевне. Правда, Ивановы требуют наказать виновных, из-за которых больная женщина лишилась сна: обратились в прокуратуру . Ответ пока не получили.

Как избежать таких ошибок

Валерий Мохов, замруководителя Управления Росреестра по Курганской области

— В истории с коммунальными долгами, как мы видим, решающую роль сыграла непроверенная информация, имеющаяся в ресурсоснабжающей компании. Официальную информацию из Единого государственного реестра недвижимости можно получить несколькими способами: обратиться лично в Росреестр, через официальный сайт ведомства, по почте заказным письмом, по электронной почте с цифровой печатью и через специальный сервис в Интернете. По объекту, о котором идет речь, никто у нас информацию не запрашивал. Кроме того, мы проверили ресурс на предмет какого-либо несоответствия — ошибок выявлено не было, информация в реестре содержится в надлежащем, правильном виде.

Информация, которая выдается из ЕГРН, бывает нескольких типов. Все зависит от того, для чего она предназначена. Поскольку в наше управление ресурсоснабжающие организации не обращались, допускаю, что они получили необходимые данные из информационного ресурса ЖКХ. Видимо, были заказаны самые простые, минимальные сведения о владельце: ФИО, адрес, площадь объекта. Эти данные позволяют определить собственника, но не рассчитаны на исключительные случаи, например, когда дело доходит до судебных разбирательств. Если возникают сомнения или нужно что-то перепроверить, надо запрашивать дополнительную информацию, например СНИЛС, ИНН, тем более, что в России есть очень распространенные фамилии.

У нас были подобные случаи, но они касались налогов. Например, человеку пришла квитанция об уплате налога на квартиру, которая ему не принадлежит, в том числе в другом регионе. Но фамилия стоит его. Он обращается к нам. Мы тщательно разбираемся в каждом индивидуальном случае и устанавливаем настоящего собственника. Работаем также с Фондом ЖКХ, когда у них возникают спорные ситуации.

Дословно

Выдержки из официального ответа «РГ», подписанного председателем Курганского областного суда Сергеем Кабаньковым:

"Судебный приказ — это судебное постановление, вынесенное судьей единолично без судебного разбирательства и вызова сторон, являющееся одновременно исполнительным документом. Статьей 124 Гражданского процессуального кодекса РФ установлены требования к форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа. В заявлении в обязательном порядке должны быть указаны наименование должника, его местожительство или местонахождение. Дата и место рождения, место работы указываются лишь в том случае, если они известны заявителю. При поступлении судья проверяет заявление о выдаче судебного приказа на соответствие требованиям к его форме и содержанию, а также проверяет обоснованность требования взыскателя. При этом, если нет сомнений относительно содержания сведений, указанных в заявлении, действующим гражданским процессуальным законодательством на судью не возложена обязанность их проверки. В данном случае заявления о выдаче судебных приказов были оформлены в соответствии с требованиями закона. Данные о собственнике — должнике жилого помещения указывали ресурсоснабжающие организации на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оснований сомневаться в достоверности сведений, предоставленных заявителями, у мировых судей не имелось…"

город Петрозаводск. Между тем Ошибки с двойниками в судебных приказах не редкость. С жителя Кургана недавно взыскали алименты за чужих детей. Причем узнал он об этом случайно. Молодой человек собрался в отпуск за границу. Зашел на портал госуслуг. А там оповещение — у вас задолженность по алиментам в 12 тысяч рублей. Адрес — Республика Карелия

Парень не так давно женился, детей завести еще не успел, в Петрозаводске никогда не был, а тут — бац! И сразу алименты! Еле дозвонился до судебного пристава в Карелии. Там успокоили: не переживайте, разберемся. А через некоторое время приходит СМС-уведомление, что счета заблокированы. Всего с него успели снять 39 тысяч. В службе судебных приставов посоветовали собрать документы, подтверждающие отсутствие у него задолженности по алиментам. Курганец удивился, почему он должен что-то кому-то доказывать, если ошибку совершили другие? Молодой человек обратился к знакомому юристу, они написали претензию на имя руководителя УФССП России по Республике Карелии и отправили ее по электронной почте. В тот же день вечером раздался звонок от пристава-исполнителя. Оказалось, что наш герой — полный тезка мужчины, который уклоняется от обязательств перед своими детьми. Счет разблокировали, деньги вернули, но осадок, как говорится, остался.