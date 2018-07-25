Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?

Еще 15 лет назад большинство россиян зависели в своих перемещениях по миру от туроператоров: самостоятельно снять достойный отель или хостел было сложно и дорого. Ситуация изменилась: есть агрегаторы на любой вкус и кошелек. Итальянская компания HostelsСlub ориентирована на молодых, активных и интеллектуальных путешественников, для которых важны не условия класса люкс и luxury-пафос, а свобода, комфорт и разумное потребление.

Штаб-квартира HostelsСlub разместилась в самом, пожалуй, красивом и таинственном городе Италии (и одном из прекраснейших городов мира) — Венеции . Это лишнее доказательство того, что основатели компании знают толк в путешествиях и в том, что они могут дать свободным от пут «пакетных туров» и образованным туристам.

«Наша история свидетельствует о том, как инвестиции во что-то нематериальное помогают историческим центрам возрождаться вновь. Например, Венеции, — считает CEO HostelsClub Андреа Меанна (Andrea Mehanna). — Особенно это проявляется благодаря технологии, которая позволяет подчеркнуть историческое и мультикультурное назначение города, даже на глобализированном и конкурентном рынке, с которым мы как раз и сталкиваемся».

В базе данных компании сейчас более 37 тысяч отелей более чем в 5 тысячах городов по всему миру. Кроме Италии, пользователи сервиса Hostelsclub.com могут остановиться в 191 стране — в хостелах, бюджетных отелях, B&B (размещение bed & breakfast, «постель и завтрак») и кемпингах: именно на таких вариантах размещения специализируется HostelsClub.

HostelsClub за время своей работы по праву получил звание лидера туристического класса low budget. Одна из причин успеха компании — низкая агентская комиссия (10 процентов). Ее цель — не поражать воображение искушенных прожигателей жизни, которых интересует только количество пружин в инновационном матрасе и количество сортов устриц в отельном ресторане, а вдохновить молодых и активных, целенаправленно приобретающих опыт путешествий и расширяющих свой кругозор бэкпэкеров по всему миру на новые открытия, новые путешествия, новые знакомства.

Как поясняют создатели компании, они помогают своим клиентам найти себя: чтобы найти то, что ты действительно ищешь, нужно многое испробовать, оценить и сравнить. «Наша цель всегда заключалась в том, чтобы вдохновлять наших клиентов на открытие мира и обогащение новым опытом и знаниями», — утверждает Андреа Меанна.

Однако в работе с молодой, активной и образованной аудиторией есть своя специфика: ей нужно соответствовать. Миллениалы и поколение Z, не в пример поколению их родителей и тем более еще более зрелым людям, на «ты» с компьютерами, мобильными гаджетами и приложениями. Перед HostelsClub встала задача создания быстрого, удобного, понятного и, что немаловажно, соответствующего вкусам молодой клиентуры интерфейса. И компания с задачей успешно справилась.

С начала апреля Hostelsclub представляет свой сайт в совершенно новой графике, пользование им доступно на 27 языках. По словам создателей компании, это на данный момент единственное онлайновое туристическое агентство, которое инвестировало в новую облачную технологию Amazon Web Services (AWS). По отзывам российских активных бэкпэкеров, давно и успешно пользующихся сервисами онлайн-бронирования, новый веб-сайт очень быстрый, с эргономичным интерфейсом.

Создатели HostelsClub добавляют, что он обладает большой масштабируемостью и мощностью обработки и распространения контента и без каких-либо сбоев и багов открывается и работает на мобильных устройствах. Если же потенциальному клиенту что-то непонятно или возникли вопросы в отношении будущего или уже сделанного бронирования, его проконсультируют в режиме онлайн сотрудники компании. В данный момент интерактивный живой чат доступен на 15 языках, включая, разумеется, английский.

Чтобы спланировать и наилучшим образом самостоятельно организовать поездку в незнакомую страну, особенно если молодых путешественников интересует прихотливый маршрут по не самым изъезженным «традиционными» туристами маршрутам с остановками в небольших городках и редко посещаемых иностранцами деревеньках, лучше обменяться сведениями и получить советы от бывалых бэкпэкеров и экспертов индустрии туризма. Подготовиться можно в разделе Tips & Tricks на сайте проекта и в туристическом журнале на сайте HostelsClub. В свою очередь, все воспользовавшиеся сервисом могут поделиться впечатлениями: это облегчит путешествие другим туристам.

Молодая аудитория, разумеется, наслышана о возможностях кибермошенничества и не желает расставаться с заработанными и сэкономленными на отпуск деньгами из-за компьютерных мошенников. HostelsClub гарантирует максимальную безопасность онлайн-платежей и отсутствие «пробоев» в системе защиты данных.

Наконец, еще одно современное веяние — поддержание клиентской лояльности — в HostelsClub тоже не обошли вниманием. Преданные поклонники сервиса могут получить клубную карту HostelsClub. Их ждут скидки и уникальные акции на экономичное проживание в бюджетных отелях, хостелах и кемпингах по всему миру. Чем больше экономия — тем больше возможностей для новых поездок, расширения горизонтов и новых впечатлений вместе с HostelsClub.