«Дачу Лямина» в «Сокольниках» отреставрируют

Документы по проекту сохранения Лесной школы в ПКиО «Сокольники» успешно прошли историко-культурную экспертизу.

Объект культурного наследия девятнадцатого века, до 1918 года известный как «Дача Лямина» будет отреставрирован. В результате здание может быть приспособлено для использования.

— С нетерпением ожидаем начала реставрации зимнего сада с башней, — сообщил знаток истории сокольнических дач Сергей Клычков.