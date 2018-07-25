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«Дачу Лямина» в «Сокольниках» отреставрируют
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«Дачу Лямина» в «Сокольниках» отреставрируют 

Управа района Сокольники 1 час назад
Документы по проекту сохранения Лесной школы в ПКиО «Сокольники» успешно прошли историко-культурную экспертизу.
Объект культурного наследия девятнадцатого века, до 1918 года известный как «Дача Лямина» будет отреставрирован. В результате здание может быть приспособлено для использования.
— С нетерпением ожидаем начала реставрации зимнего сада с башней, — сообщил знаток истории сокольнических дач Сергей Клычков.
Первым известным владельцем территории на 6-м Лучевом просеке, 21 был Иван Лямин, статский советник, участник комиссии по благоустройству Сокольников. В годы революции он эмигрировал во Францию, а после его отъезда на земельном участке была создана первая советская опытно-показательная школа. Здесь обучались больные дети, которым необходимы были полноценное питание и свежий лечебный воздух. Учреждение доказало свою оздоровительную эффективность. Её успешный опыт позднее переняли во многих других городах России.
Фото: Светлана Яковлева.
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