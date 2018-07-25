Модельный договор: как по закону найти управу на УК 

По единому стандарту. В Самарской области активно внедряется модельный договор, где четко прописываются обязанности управляющих компаний. Сегодня многие граждане не обладают юридическими или финансовыми знаниями. Этим пользуются недобросовестные управляющие организации. И навязывают выгодные только им соглашения. Порой они противоречат закону. Модельный договор снимает проблему. Это шаблон, разработанный экспертами отрасли. В него уже включены все работы, которые должны выполнять коммунальные компании согласно закону.