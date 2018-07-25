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РФ дала пояснения женевскому Комитету против пыток по ситуации в ярославской колонии
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РФ дала пояснения женевскому Комитету против пыток по ситуации в ярославской колонии 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Комитет против пыток, приступивший на своей 64-й сессии в Женеве к рассмотрению шестого периодического доклада России, проинформирован о мерах, принятых в связи с избиением заключенного в ярославской колонии № 1. Об этом сообщила в среду в беседе с российскими журналистами начальник Управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Любовь Филипп.
Комитет был проинформирован о том, что меры были приняты немедленно, сказала она. В день опубликования 20 июля видео в интернете о насильственных действиях в ярославской колонии «уполномоченным незамедлительно было дано поручение подготовить соответствующее обращение заместителю руководителя Следственного комитета России, в котором был поставлен вопрос об организации проверки и принятии процессуального решения», сказала Филипп. По результатам проверки, продолжила она, оперативно было возбуждено уголовное дело, на настоящий момент 17 сотрудников регионального управления ФСИН отстранены от исполнения должностных обязанностей, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как пояснила начальник управления омбудсмена, дополнительных вопросов на эту тему со стороны членов Комитета при представлении альтернативного доклада не было. Вместе с тем, они задавали такие вопросы российской делегации при обсуждении на сессии официального доклада России. Его рассмотрение продолжится в четверг.
Члены Комитета, продолжила Филипп, были также проинформированы о предпринимаемых российским омбудсменом шагах по совершенствованию законодательства: речь идет, в частности, о разработке и принятия закона о переводе лиц, находящихся в местах принудительного содержания, ближе к месту их проживания до осуждения или месту жительства их родственников, а также закона об освобождении от исполнения наказания в связи с тяжелой болезнью в безусловном порядке. Эти законопроекты, отметила начальник управления, поддержаны президентом России. Представленная в ходе дискуссии информация, сказала Филипп, «была позитивно воспринята, с большой заинтересованностью в продолжении диалога о взаимодействии и сотрудничестве».
Независим и не подотчетен
Как пояснила в беседе с журналистами советник отдела международных отношений омбудсмена Ольга Гончаренко, институт Уполномоченного по правам человека в России обладает аккредитационным статусом «А», подчеркивающим его независимость и неподотчетность государственным органам власти и должностным лицам. «В соответствии с этим статусом нам предоставляется возможность участвовать, в том числе, в работе договорных органов по правам человека, — отметила она. — Мы представили свой альтернативный доклад в Комитет против пыток. Ранее в этом году другой альтернативный доклад был представлен в Комитет по правам инвалидов».
Комитет против пыток, созданный 1 января 1987 года, наблюдает за выполнением государствами-участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Одной из основных его функций является проверка отчетов государств об исполнении обязательств по Конвенции. Кроме того, он рассматривает жалобы государств и частных лиц на нарушение странами-участницами положений этого документа.
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