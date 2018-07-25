Головная боль за 1990 рублей: как разблокировать ZTE от Мегафона?

В конце августа 2015 года Мегафон проводил акцию «Для первых звонков». В рамках акции в салонах оператора можно было приобрести смартфоны ZTE Blade с SIM-картой Мегафона по смешной цене — чуть менее двух тысяч рублей. Как показало время, скупой платит дважды: те, кто повелся на дешевизну, очень скоро столкнулись с проблемой, как разблокировать ZTE после замены «симки».

Шаг вправо, шаг влево — расстрел

Дело в том, что продававшиеся в рамках акции смартфоны были настроены таким образом, чтобы работать только с SIM-картами от Мегафона. То есть, были попросту «залочены» и привязаны к оператору (о чем Мегафон в рамках акции, кстати, честно предупреждал). Постоянные клиенты Мегафона могли ничего и не заметить, а вот те, кто со временем попытался перейти к другому оператору, оказывались лицом к лицу с заблокированным телефоном. При вставке SIM стороннего оператора смартфоны выдавали экран с сообщением: «Сетевая разблокировка PIN для SIM1» и предложением ввести PIN-код. Акция давно закончилась, но смартфоны этой серии до сих пор гуляют по рукам. И новые пользователи вновь и вновь сталкиваются с этой проблемой и ищут способы, как разблокировать ZTE. Предприимчивые анонимы из Сети уже давно начали на этом зарабатывать. Любой поисковик первым делом выдает ворох предложений о разблокировке смартфона за деньги: умельцы предлагают купить PIN-код, чтобы ввести его и разблокировать телефон ZTE. На самом деле, проблема не настолько серьезна, чтобы платить за нее деньги неизвестным людям. Для тех, кто впервые столкнулся с «залочкой», расскажем, как восстановить работоспособность смартфона смамостоятельно.

Как разблокировать ZTE: официальный «белый» способ

В действительности телефон можно разблокировать, не вникая ни в какие технические тонкости. Достаточно просто обратиться в салон связи, в котором вы его купили, с телефоном, коробкой и чеком, и потребовать, чтобы вам разблокировали ваш ZTE.

Сотрудники салона связи не имеют права отказать вам в этой услуге. Консультант должен либо сам сгенерировать код разблокировки и сообщить его вам на месте, либо (если он этого не умеет — во многих салонах работают не самые технически грамотные продавцы) отправить в техподдержку заявку на разблокировку вашего телефона.

В этом случае код придет через несколько дней. Если у вас есть другой телефонный аппарат и номер, вам могут прислать его по SMS или e-mail. После этого смело вставляйте в лоток SIM-карты «симку» другого оператора, вводите код и продолжайте пользоваться телефоном.

Разблокировка ZTE Blade: неофициальные «серые» способы Если вы не хотите спорить с консультантами, купили телефон с рук или просто потеряли чек или коробку, существуют и неофициальные способы, как разблокировать ZTE от Мегафона для работы с другими операторами.

Первый способ — это полная перепрошивка телефона, которая вообще решает любые проблемы. Для этого нужно точно узнать модель вашего телефона и найти в сети инструкцию по его прошивке — тема, слишком обширная для настоящей статьи.

Второй метод заключается в поиске кода разблокировки. Стопроцентной гарантии ни на один из методов мы дать не можем, но попытаться стоит. Для того чтобы попробовать добыть код, сначала узнайте IMEI вашего телефона. Для этого отключите телефон, выньте из него аккумулятор и прочитайте на наклейке код из 15 цифр (если у вас две сим-карты, кодов будет два, выпишите оба). На будущее: узнать IMEI телефона на любом Android-смартфоне можно, введя на клавиатуре набора номера код *#06#. Далее, попытайтесь выполнить одно из этих действий:

1. Перейдите на страницу онлайн-калькулятора кодов разблокировки для ZTE Blade. Поскольку требуется разблокировка для SIM1, в поле IMEI введите первый из 15-значных кодов. Нажмите на кнопку Calculate Codes. Будет сгенерирован код разблокировки. После этого включите телефон, на экране сетевой разблокировки введите полученный код в поле и нажмите Разблокировать. Внимание: калькулятор поддерживается добровольцами и поэтому временами может «падать». 2. Попробуйте спросить код разблокировки на форуме GSM Forum, сообщив ваш IMEI. Через некоторое время в теме могут бесплатно выложить код разблокировки для вашего устройства. Внимание: не откликайтесь на предложения платной разблокировки в личных сообщениях — это мошенники!

3. Если бесплатно найти код совсем уж не получается, можно воспользоваться заводской базой кодов для смартфонов ZTE. Введите ваш IMEI и выберите модель телефона, после чего оформите и оплатите заказ. Через два-три дня вы получите оригинальный заводской код, позволяющий разблокировать ZTE.

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