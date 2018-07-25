Уральские криминалисты рассказали, как раскрывают давние преступления

То, что в беллетристике называют «чемоданчиком следователя», в отделе криминалистического сопровождения выглядит как три стеллажа, забитых приборами, внушительных размеров рюкзаками, стопками одноразовых костюмов с забавным названием «Каспер», пачками перчаток и желтых лент ограждения с надписью "Следственный комитет РФ"

— Выезжаем на место происшествия с рюкзаком за плечами и поисковыми приборами. Криминалист всем на загляденье — обвешан техникой, как «универсальный солдат». Так что сегодня передвигаться пешком мы уже не можем — только на специальной машине, — рассказывают сотрудники отдела.

"Универсальный" — термин не случайный. Как говорит председатель СКР Александр Бастрыкин , современный следователь — это химик, физик, математик, экономист, IT-специалист и психолог в одном лице. Не так, как в кино, где толпа узких специалистов работает на одного детектива.

— «След» — нормальный сериал, сюжеты, правда, примитивные, зато организация работы, как в жизни, — отзываются реальные криминалисты о «коллегах» и не упускают случая пошутить:

— Видели, наверное, в кино, как следователь поднимает пулю на месте происшествия, внимательно ее рассматривает и кладет обратно. Так не бывает. Если кто-то любопытный подошел, потрогал и подумал, что отпечатков никто не заметит, он ошибается. Заметят, идентифицируют, и последуют санкции, чтобы другим неповадно было. Представляете, что такое генетическая экспертиза? У нас был случай, когда один из присутствовавших на месте происшествия во время осмотра прихлопнул комара. И вот вам капля чужой крови, которой хватило для идентификации. В другой раз генетики нашли на свежеокрашенном потолке маленькую капельку крови. Она и послужила доказательством вины, поскольку трупа не было.

Если в XX веке криминалист мог управиться за полчаса, то сейчас осмотр места происшествия идет семь-восемь часов

Времена, когда восемь осмотров подряд следователи проводили в одних и тех же «одноразовых» перчатках, остались в прошлом. Как и небрежность осмотров: если в XX веке криминалист мог управиться за полчаса, то сейчас осмотр идет семь-восемь часов. Когда в Екатеринбурге заживо сгорел подросток-инвалид, криминалисты выезжали на повторный осмотр и рекомендовали следователю законсервировать место происшествия — квартиру — до получения результатов пожарной экспертизы. Сбор микроследов, как ни парадоксально, требует больше времени, иногда нескольких суток.

— В сентябре 2008-го в Перми , где потерпел крушение «Боинг», криминалисты шесть дней не уезжали с места происшествия. Менялись водители, следователи, а криминалисты спали по два-три часа — и снова к обломкам. Техника, бывало, отказывала, а наши «батарейки» не могут сесть — мы давали присягу. Погоду не выбираем: работаем в любых экстремальных условиях — при минус 40 градусах, в пустыне и даже под водой.

Оборудование криминалистов должно быть таким же безотказным, как они сами. Их техника изначально предназначалась для военных, геологов, врачей. Так, георадар геологи используют больше 40 лет. Антенна современного прибора несколько похожа на корыто, изъездившее, судя по внешнему виду, не один десяток километров. Процесс поиска подземных аномалий напоминает вспашку зяби: криминалист тянет за собой «корыто», внимательно вглядываясь в ноутбук, который несет в руках. Что важно, и оборудование, и программное обеспечение отечественные.

— Для чего нам это надо? Вот преступник говорит: пять лет назад в лесном массиве закопал тело, а там за это время уже деревья выросли. И что делать: перекапывать два гектара леса либо взять георадар на неделю, расчистить участок, просканировать… Конечно, это не совсем следственная работа, а какие-то геологические изыскания.

Нелинейный локатор, состоящий на вооружении российской армии и предназначенный для поиска взрывных устройств, криминалисты используют, чтобы отыскивать закопанные сим-карты, телефоны, подслушивающие устройства. А глубинный металлодетектор, который «видит» под землей на глубину до двенадцати метров, и магнитометр — мечта любого «черного копателя», по словам криминалистов. Эти приборы, подчеркивают они, хотя и высокотехнологичные, но «дружелюбно» относятся к пользователю: стоит поработать с ним месяц — и ты его уже чувствуешь.

Курганской области, Пермского края, В екатеринбургском отделе девять сотрудников — это лучшие криминалисты-следователи, переехавшие в Екатеринбург из Башкирии Удмуртии . Их девиз: «За каждый след надо бороться». Преступник не может не наследить — оставит на месте происшествия «пальчики», гильзы, отпечатки обуви, запах, биологические или информационные (геолокацию телефона) следы. Задача криминалистов — обнаружить, зафиксировать, изъять этот след, превратить его в доказательство, чтобы в конечном счете изобличить преступника.

Компетентно

Эдуард Иванов , руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ СКР в Екатеринбурге:

— Сейчас мы проводим инвентаризацию камеры вещественных доказательств, где хранятся все улики чуть ли не с 70-х годов прошлого века. Это помещения в следственных отделах со стеллажами, на которых лежат разные предметы с бирками. С реорганизацией органов следствия эти вещдоки переезжали из милиции в прокуратуру , потом к нам, что-то утрачено. Смотришь, что лежит на стеллаже, поднимаешь дело, назначаешь заново экспертизу… И у нас пошли совпадения, поскольку уже создана генетическая база данных, где содержится информация о более чем пяти процентах населения (в противном случае она не работает).

Так, в камере вещдоков Следственного отдела Тюмени лежала одежда восьмилетней девочки, изнасилованной в 2008-м. В конце прошлого года вещи отправили на новое экспертное исследование, определили генотип преступника, внесли его в базу.

И буквально в это же время, в январе 2018-го, в Ишиме следователи искали насильника несовершеннолетней. Два месяца у жителей Ишима брали биоматериал, проделали колоссальную работу, проверили ранее судимых за аналогичные преступления, допросили несколько тысяч человек.

А когда эксперты внесли ДНК преступника в базу, получили совпадение. С одним и тем же генотипом работали коллеги, которые буквально в соседних кабинетах раскрывали похожие преступления с разницей в десять лет! В марте задержали подозреваемого — жителя Ялуторовского района. Он признался в содеянном, как у нас говорят, под давлением улик.

Кстати