Ультрасовременная маска для дайвинга

Это концепт D-Mask от дизайнера ZJ-DDG, позволяющий решить проблемы, с которыми сталкиваются дайверы — и сделать хобби максимально комфортным времяпровождением. Маска крепится в области лба, челюсти и подбородка и полностью закрывает лицо — в отличие от традиционных аналогов-очков. Дайвер чувствует себя гораздо более свободно.

Маску можно отдельно подключить к баллону с воздухом, и ныряльщику при этом не нужен специальный герметичный мундштук. Снаряжение оснащено инновационной радиосистемой с костной проводимостью, которая обеспечивает связь с другими дайверами и делает возможным прослушивание музыки во время погружения. Нет необходимости общаться жестами.

У D-Mask есть и дополнительные функции. Концепт имеет светодиодные фонари и дисплей, проецируемый в верхней части. Так дайвер может узнать информацию о состоянии воды, глубину, давление и другие показатели.