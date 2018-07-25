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Самарскую медицину высоко оценили министр здравоохранения России и меддиректор ФИФА
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Самарскую медицину высоко оценили министр здравоохранения России и меддиректор ФИФА 

ТРК Губерния 1 час назад
Самарская медицина получила высокую оценку министра здравоохранения России, а также медицинского директора ФИФА. Ежегодно отрасль улучшает свои показатели. Но, как известно, чтобы только оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. А чтобы куда-нибудь попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее.
Именно поэтому на сессии, посвященной сбережению населения, тема медицинской помощи — её качество, доступность, технологичность — в фокусе особого внимания. Это не просто обмен опытом, а разработка долгосрочных целей и планов, которые определят дальнейшее развитие регионального здравоохранения.
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