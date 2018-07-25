Подробности трагедии на костромской реке Ёга: страшная смерть мужчины

Стало известно, что случилось с 52-летним мужчиной, тело которого нашли накануне на берегу реки Ёга в Антроповском районе, узнал KOSTROMA.TODAY. Изначально была версия, что он утонул.

Однако реальность оказалась, к сожалению, еще более трагичной.

Как рассказали корреспонденту КТ в региональном СУ СКР , по предварительным данным, во время того, как мужчина шел по лесу, повредил ногу.

И травма не давала ему идти в полную силу. И в какой-то момент он упал. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Смерть наступила либо от переохлаждения, либо от болевого шока.

Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства трагедии и установить причину смерти мужчины.