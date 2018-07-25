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Подробности трагедии на костромской реке Ёга: страшная смерть мужчины
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Подробности трагедии на костромской реке Ёга: страшная смерть мужчины 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Стало известно, что случилось с 52-летним мужчиной, тело которого нашли накануне на берегу реки Ёга в Антроповском районе, узнал KOSTROMA.TODAY. Изначально была версия, что он утонул.
Однако реальность оказалась, к сожалению, еще более трагичной.
Как рассказали корреспонденту КТ в региональном СУ СКР, по предварительным данным, во время того, как мужчина шел по лесу, повредил ногу.
И травма не давала ему идти в полную силу. И в какой-то момент он упал. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Смерть наступила либо от переохлаждения, либо от болевого шока.
Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства трагедии и установить причину смерти мужчины.
Напомним, в Антроповский район он приехал из Мурманска.
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