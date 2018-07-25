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В Британии прокомментировали видео с толкнувшим туристку гвардейцем
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В Британии прокомментировали видео с толкнувшим туристку гвардейцем 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 25 июл — РИА Новости, Мария Табак. Представитель сухопутных сил Великобритании на просьбу РИА Новости прокомментировать появившееся в британских СМИ видео, запечатлевшее, как королевский гвардеец в Виндзоре отталкивает туристку, вставшую у него на пути, напомнил, для чего существуют заграждения.
"Королевское гвардейское подразделение гордится тем, что охраняет Ее Величество, и гордится тем, что люди со всего мира приезжают, чтобы посмотреть наши церемонии. Заграждения устанавливаются для того, чтобы защитить как зрителей, так и наших солдат; пожалуйста, оставайтесь за ними!", — заявил официальный представитель британских сухопутных сил.
На виде, дата съемки которого неизвестна, видно, что туристка зашла за ограждение, чтобы сфотографироваться. Она стояла спиной непосредственно на пути у маршировавшего в ее направлении гвардейца и явно была ошарашена, когда он ее с силой оттолкнул, чтобы продолжить движение по идеально прямой линии, как этого требует устав.
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