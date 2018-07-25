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В Балашове 15-летнего подростка ударило током
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В Балашове 15-летнего подростка ударило током 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, в Балашове 15-летний подросток получил удар током и был госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» рассказалначальник областной службы спасения Юрий Юрин.
«В районе железнодорожного моста каким-то образом подросток пятнадцатилетний забрался и допустил соприкосновение с контактным проводом. Его ударило током. Прибывшие спасатели спустили его и передали скорой помощи», — отметил Юрин.
Региональные СМИ отмечают, что пострадавший получил ожоги 70% тела и находится в критическом состоянии.
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