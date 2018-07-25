Бастующим на Дону морякам выплатили зарплату

Два судна компании «Палмали» до сих пор находятся в Ростовской области

Турецкая компания «Палмали» выплатила долги по зарплате экипажам двух танкеров, которые стоят в портах Ростова и Азова . Это обошлось владельцу судов в шесть миллионов рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.

— Сотрудники прокуратуры выехали на танкеры «Риройл-5» и «Риройл-3», изучили документы и опросили моряков. После их вмешательства задолженность по заработной плате погасили перед всеми членам экипажей танкеров в полном объеме, — сообщили в ведомстве..

С задержкой оплаты труда столкнулись сразу четыре суда турецкой компании «Палмали». Два из них находились в Донском регионе и два — в Черном море. Шесть моряков, которым не выплатили зарплату, объявили голодовку 17 июля. Компания начала выплачивать деньги 23 июля, тогда работники прекратили голодать.