Пациент дурдома ведет онлайн-репортаж, участвуя во флешмобе «Один лайк — один факт»

«Здесь будет тред о жизни и лечении в психиатрической клинике в Риге. Ставьте свои лукасы», — написал в твиттере пользователь Саша Суханов 14 июля. Если внимательно изучить аккаунт Саши, можно узнать, что он уже два года живет в Латвии , уже пять раз побывал в учреждениях для людей с психическими расстройствами и на момент этой публикации все еще находится там, откуда «телеграфирует».

Его репортаж немного пугает, но больше веселит — Саша со знанием дела сравнивает российские и латвийские «дурки» и дает советы человека бывалого новичкам. Лайки сыпятся на Сашу тысячами, и он, следуя правилу флешмоба «Один лайк — один факт», похоже, продолжит писать свои факты, даже когда курс лечения кончится.

«Вопросы о моем диагнозе останутся без ответа, скажу лишь то, что он хронический и я попадаю в подобные заведения в последние 7 лет, когда все выходит из-под моего контроля, — написал в факте №1 Саша Суханов. — До этого я лечился в Москве в Психиатрической больнице №3 имени Гиляровского и в психиатрии города Березники».

3. Могу плавать и ошибаться в некоторых формулировках, заранее прошу прощения. Ну и просто потому что я сейчас под транквилизаторами.

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

4. Психиатры призывают не употреблять слово «психушка», чего я советую и вам. Это место, где лечат людей. Далее по тексту «клиника».

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

В моём отделении сейчас 14 человек, палаты двухместные. 2 кровати, 2 стула, 2 тумбочки, шкафы для одежды, столик. Над кроватями лампа, розетка и кнопка вызова медсестры. Над столиком тоже, там я заряжаю свою зубную щётку pic.twitter.com/HINfDiLbM3

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

«Есть одна палата — изолятор, она закрыта весь день, там стоят камеры. Есть две палаты под наблюдением, там тоже камеры, рядом пост санитара, их закрывают только на ночь и на тихий час. Но зато у них есть персональный туалет с душем и курилка», — пишет Саша Суханов.

На все отделение 6 туалетов, совмещённых с душем, есть ещё комната с ванной, думаю как-нибудь поваляться там вечерком со свечами (нет). Душ можно принимать в любое время с 7 до 22. pic.twitter.com/xYo6XhYFxU

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

Вода в душе настроена на одну комфортную температуру, чтобы никто себя специально не сварил, не забывайте, где мы находимся. Изнутри ничего не закрывается, но местные придумали интересный выход из ситуации. Красный — значит, занято. pic.twitter.com/GZHrbj6LJ8

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

В Московской клинике, где я лежал, раз в неделю голых мужиков, по пять человек, загоняли в общий душ под присмотром баб-санитарок (было бы хорошо, если бы я их бабами не называл). Туалет был один, общий, без перегородок и с окном в двери

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

Здесь всё остальное по стандарту — столовая с телевизором и зоной отдыха и многофункциональное помещение, где библиотека, можно поиграть в настольный теннис, шахматы и в игру, которую я не знаю, как называется. pic.twitter.com/bRHdpcAC6A

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

Саша рассказывает, что соотношение книг на русском и латвийском языке в местной библиотеке 20% на 80% соответственно. И признается — сам он сейчас перечитывает Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

«Из-за большого количества свободного времени у многих появляются новые хобби. Так как читал я всегда, теперь еще и в шашки и шахматы играю и чищу зубы по пять раз в день», — рассказывает Саша.

Ещё здесь есть икона, называется она, наверное, Святая Матрона Серотониновая pic.twitter.com/mN3WLP4UsP

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

А это курилка, она открыта круглосуточно. Пациентам из палат под наблюдением выдают по одной сигарете раз в два-три часа, у остальных все их припасы на руках. pic.twitter.com/JsfYZxYUE8

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

В российских психиатрических клиниках запрещено иметь с собой телефон и вообще всё, кроме своих трусов и тапочек — все ходят в пижамах. Тут кто в пижамах, кто в своей одежде, у кого есть плашнет, у кого лэптоп. Моя тумбочка выглядит так. pic.twitter.com/yp0D3mcCUi

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

Нельзя хранить в палате бритву, ножницы, скоропортящиеся продукты, которые вам принесли (они на кухне в холодильнике и все подписаны). Всё это выдают по требованию медсёстры или санитары. А ещё у всех забирают шнурки.

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

«Пациенты здесь разные — подростки после попытки суицида и человек, который находится здесь по решению суда, кто-то на экспертизе вменяемости. Но большая часть — с депрессивным и тревожными расстройствами, очень много молодежи, хороших и приятных ребят. Поколение миллениалов».

Еще один пациент, по словам Саши, утверждает, что он — брат Путина. Правда, какого именно Путина, Саша не уточняет.

Есть один дед, который утверждает, что он брат Путина, фамилия у них раньше была Распутины, но её решили сократить, якобы пафосно слишком. Говорит, мол, брата-то, Володьку, уже 50 лет не видел!

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

А ещё есть парень по имени Mahačs. Он, когда знакомится, протягивает руку, говорит «Махач», и тут же уточняет «Это имя».

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

В отделении почти все латыши, русских человека 4. Для меня это отличная возможность улучшить свой язык, такой хорошей практики у меня ещё не было. Иногда, уже не задумываясь, начинаю говорить по-латышски.

— Саша Суханов (@sashasuhanov) 14 июля 2018 г.

Иногда Саша отвлекается и постит фото с прогулок по «клетке», аккуратно замазывая лица пациентов клиники. Потом возвращается и продолжает свой мирный репортаж из места, где люди побеждают своих демонов. Саша признается, что его ситуация и обстановка вокруг очень напоминает ему фильм «Лекарство от здоровья».

«Но это всего лишь моя конспирологическая теория, и нас всех потом не скормят угрям», — шутит пациент рижского дурдома.