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«Это неуважительно!»: фото Юлианны Карауловой на фоне мечети возмутило народ
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«Это неуважительно!»: фото Юлианны Карауловой на фоне мечети возмутило народ 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Юлианна Караулова отправилась в столицу Татарстана, где сфотографировалась в прыжке на фоне одной из самых главных достопримечательностей — мечети Кул-Шарифа. Таким, казалось бы, безобидным и жизнерадостным фотоснимком она вызвала недоумение и подверглась нападкам со стороны народа.
Мало кому пришелся по вкусу такой фотоснимок, а действие Карауловой на нём назвали бездумной выходкой. По словам недовольных людей, дурачиться возле священных мест — как минимум неуважительно по отношению к верующим, а выставлять такое поведение на всеобщее обозрение и вовсе верх наглости. Артистку попросили удалить фотографию, чтобы не провоцировать в сети негативные обсуждения. Но виновница шума, вероятно, не согласна с комментирующими, поэтому не последовала их совету и оставила снимок в микроблоге.
Однако на защиту Карауловой встали её преданные фанаты, которые заверили, что ничего преступного она не совершила, в всего лишь как турист сфотографировалась на фоне примечательного места. По их словам, она не корчила рожи и не показывала неприличных жестов, а поэтому не заслужила таких беспочвенных нападок. «Это неуважительно и некультурно!» «Юлианна, удалите это фото. Вы наверняка не вкладывали ничего плохого, но на фоне таких мест правда нельзя так себя вести!» «Выбрали бы другой фон для своих поз!» «Можно было просто встать, никто не запрещает фотографироваться, но прыгать и корчить вот так прикалываться у мечети…»
Недавно исполнительница показала своего возлюбленного, фотографиями с которым она не любит баловать поклонников. Но, поделившись с окружающими снимком своей второй половины, лишь спровоцировала язвительные комментарии: мужчину сочли староватым для молодой Юлианны.
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