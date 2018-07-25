Жителям жилкомплекса в Воронеже закрыли въезд в собственный двор и запретили парковку

Застройщик самовольно возвёл забор. Своеобразный пункт взимания платы появился на улице Большая Стрелецкая в Воронеже. Жители новостройки не могут проехать в свой двор — въезд закрыл застройщик, поставив забор и охранника. Внутрь можно пройти или проехать на автомобиле только для того, чтобы разгрузить вещи. И то при условии, что удастся договориться с сотрудником ЧОП. Когда покупали квартиры в жилом комплексе «Адмиралтейский», говорят собственники, надеялись на бесплатную парковку. О том, что места придётся покупать или арендовать, узнали только после подписания договоров. Удивительно, что у самих жильцов от ворот ключей нет. Кого пускать на территорию, а кого нет — решает охрана. Жителя дома №20д Евгения Пастухова на территорию пропускают, но проезжать на автомобиле не разрешают. Охрана ссылается на о, что стоянка частная.

— Если бы нам изначально сказали то, что парковочные места будут платные, мы бы ещё 10 раз подумали, покупать или нет. Потому что ипотека. чем платить? А три тысячи за одно место — как бы нет. К нам гости приехали, а их не могут пустить. Даже машину некуда поставить. Получается, только вдоль дороги где-то? Не устраивает! — поделился ещё один житель дома №20 Роман Седов. Застройщик давать комментарии отказался. Юристы посоветовали жителямнаписать в строительную компанию заявление с просьбой предоставить беспрепятственный въезд. Для того, чтобы получить официальный ответ. Здесь нужно детально разбираться, каки на кого оформлены земельные участки. Нередко возникает путаница, особенно, когда дома сдают «очередями». Но в любом случае, уверены эксперты, въезд во двор для собственников квартир не может быть ограничен.