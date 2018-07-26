Авиабомбу времен ВОВ весом 100 кг обнаружили на стройплощадке на севере Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе управления по Северному административному округу Москвы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что об опасной находке сообщили рабочие, которые выполняли строительные работы в Хорошевском районе. «Опасной находкой оказалась авиационная бомба ФАБ-100. Ее основным поражающим действием в годы войны являлось действие фугаса. Длина извлеченного из земли боеприпаса составляет 964 мм, диаметр — 267 мм. Внушительная по размерам бомба, по словам специалистов, содержит порядка 70 кг взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что место обнаружения боеприпаса было оцеплено, а расстояние до ближайших жилых домов составляло более 700 м. «Саперы вывезли стокилограммовую авиабомбу, сохранившуюся со времен Великой Отечественной войны, со стройплощадки для дальнейшей утилизации», — заключили в пресс-службе.