Активисты «Том Сойер Феста» определились с датой его начала в Воронеже 

Принять участие в восстановлении дома на улице Таранченко могут все желающие. Активисты «Том Сойер Фест» назвали дату его начала. Фестиваль сохранения исторической среды стартует в Воронеже в воскресенье, 29 июля. Восстановительные работы дома №20 на улице Таранченко начнутся днём позже. В день открытия фестиваля его участники поставят строительные леса и обустроят волонтёрскую площадку. Кроме того, гостей «Том Сойер Феста» ждёт выставка картин Романа Жиляева и чаепитие. Волонтёры приглашают принять участие в фестивале всех желающих. Свой вклад можно внести материалами, инструментами или деньгами, а также поработать над восстановлением дома. Подробности можно узнать в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Двухэтажный дом на улице Таранченко, 20 активисты выбрали для восстановления в конце мая. Первоначально планировали очистить от старой краски фасад здания на Никтинской, известного как «дом с мезонином», а потом покрасить его заново. Однако планы пришлось пересмотреть. По словам краеведа и председателя общественного совета при управлении архитектуры и градостроительства Ольги Рудевой, пока законодательство не предусматривает участия волонтёров в работах на объектах культурного наследия. В рамках фестиваля волонтёры планируют восстановить цоколь дома на Таранченко и резные деревянные наличники, убрать старую краску со стен и покрасить дом заново. В будни работы будут начинаться после шести часов вечера, в выходные — раньше. Справка «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. Силами волонтёров в Самаре, Казани и Бузулуке за два года восстановили 11 деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия. Там покрасили стены и заменили ветхие декоративные детали новыми. В 2017 году к фестивалю присоединились еще несколько городов — Томск, Димитровград, Калуга, Боровск, Оренбург, Хвалынск и Кострома. В начале 2018 года инициативу общественников провести «Том Сойер Фест» в Воронеже поддержал общественный совет при региональном управлении архитектуры и градостроительства. Фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» пройдет в Воронеже впервые. Елена Гончарова