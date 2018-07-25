Ещё
Завтра в Заводском районе отключат воду в частных домах на 16 улицах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завтра в Заводском районе отключат воду в частных домах на 16 улицах 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Завтра, 26 июля, для ремонта водовода на улице Станкостроительной с 07.00 до 19.45 отключат воду ряду абонентов в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения — Саратов».
«КВС» прекратит снабжение по следующим адресам: жилые дома УК «Квалитет», УК «4-й Жилучасток Плюс», ТСЖ «Огородная 149», УК «Благоустройство» и УК «Радуга». Также отключение затронет частные домовладения по улицам Свирской, Станкостроительной, Соликамской, Белозерской, Холмогорской, 1-8 Станкостроительных проездов, 1-го и 2-го Белозерских проездов и 1-го Холмогорского проезда.
«При проведении ремонтных работ будут задействованы три бригады цеха водоснабжения, три аварийных машины (в том числе три сварочных машины), три трактор-насоса», — информирует предприятие.
«КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районной администрации, отмечают сотрудники предприятия.
Свободные новости: последние новости
Шантажисты угрожают вмешаться в работу навигационных систем аэропорта «Домодедово» Бондаренко - Кузьмину об «экстремистском» деле: Выяснилось, что вы иногда говорите неправду В Госдуме предложили обложить налогом личные хозяйства россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом354
Маликов поразил сенсационным признанием о геях71
Крымский мост начал отделяться от Крыма744
Украина нашла еще один способ наказать Крым146
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение