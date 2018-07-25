Завтра в Заводском районе отключат воду в частных домах на 16 улицах

Завтра, 26 июля, для ремонта водовода на улице Станкостроительной с 07.00 до 19.45 отключат воду ряду абонентов в Заводском районе Саратова , сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения — Саратов».

«КВС» прекратит снабжение по следующим адресам: жилые дома УК «Квалитет», УК «4-й Жилучасток Плюс», ТСЖ «Огородная 149», УК «Благоустройство» и УК «Радуга». Также отключение затронет частные домовладения по улицам Свирской, Станкостроительной, Соликамской, Белозерской, Холмогорской, 1-8 Станкостроительных проездов, 1-го и 2-го Белозерских проездов и 1-го Холмогорского проезда.

«При проведении ремонтных работ будут задействованы три бригады цеха водоснабжения, три аварийных машины (в том числе три сварочных машины), три трактор-насоса», — информирует предприятие.

«КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районной администрации, отмечают сотрудники предприятия.