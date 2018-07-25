Петр Климук примет участие в международном космическом конгрессе-2018 в Минске

Траектории своих ближайших земных маршрутов приоткрыл сегодня для журналистов летчик-космонавт СССР Петр Климук. 76-летний уроженец Беларуси примет участие в очередном международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который, как уже сообщал «СОЮЗ», пройдет в белорусской столице с 9 по 15 сентября.

"Ранее я и проводил конгрессы, и принимал в них непосредственное участие. В последние лет восемь немного отошел от этого проекта, занимался другими делами, на конгрессах не был. Но в этом году, конечно же, планирую принять участие", — убежденно сказал Петр Климук. Он напомнил, что Ассоциация участников космических полетов, объединяющая космонавтов из многих стран, создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.

Беседа с легендой советского освоения околоземного пространства совпала с вручением космонавту диплома почетного члена Национальной академии наук Беларуси. «В России я получил много дипломов. Но я белорус, я здесь родился, и для меня очень почетно получить такое звание именно от Академии наук Беларуси. Это высокая честь», — подчеркнул летчик-космонавт.

Известный ученый, действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и член-корреспондент Международной академии астронавтики, он был избран почетным членом НАН Беларуси в ноябре прошлого года во время сессии Общего собрания академии наук РБ.

Петр Климук был сегодня особенно откровенен с белорусскими журналистами. Он вспоминал своей первый космический полет, со времени старта которого уже минуло 45 лет, рассказал и о своем многолетнем увлечении — резьбе по дереву. По словам космонавта, этим прикладным искусством он занимается уже более полувека, посвящая ему все свободное время. Раньше занимался любимым делом в выходные, по вечерам, порой засиживался до утра.

Сегодня Петр Ильич работает в большой мастерской, где около 150 различных станков. Он автор множества деревянных скульптур, фотографии которых проиллюстрируют книгу, которая планируется к выходу в белорусском издательстве «Адукацыя і выхаванне».