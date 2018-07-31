До 60 литров воды тратят летом на полив каждого дерева в Москве

Москве продолжаются работы по уходу за деревьями, высаженными в рамках программы благоустройства, летом на каждое дерево в столице приходится от 10 до 60 литров воды, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Полив проводится по мере необходимости до нескольких раз в неделю — в зависимости от породы, возраста и состояния деревьев и кустарников. Для этого специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы еженедельно проверяют увлажненность почвы. В летние месяцы каждое дерево получает от 10 до 60 литров воды», — говорится в сообщении.

Полив производится ночью, поскольку в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин, отмечается в материале.

В число необходимых процедур входят дождевания кроны с раствором зеленого мыла, которые проводятся в июле — начале августа не реже одного раза в неделю. Это позволяет смыть с листьев дорожную пыль и провести профилактику развития тли.

Также под деревья и кустарники добавляется питательный грунт, проводится прополка приствольных кругов и формирование лунок для удобного полива.

«Формовочная обрезка крон лип и кленов проводится в конце июля — начале августа. В этом году обрезку пройдут порядка 2 тысяч деревьев на Садовом кольце и въездных группах вылетных магистралей. Поскольку к середине лета молодые липы, декоративные яблони и вязы дают активный прирост, побеги на скелетных ветвях будут укорочены под основную форму дерева. Делается это для того, чтобы новые побеги успели окрепнуть к осени и не пострадали от холода зимой. Также деревья очистят от мелких сухих веток и удалят слабые побеги», — заключается в материале.